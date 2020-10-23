Pıhtı atması nedir, neden olur?

Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın neden olduğu pıhtı atması, vatandaşlar tarafından “inme” olarak adlandırılan felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler olarak göze çarpıyor.

Beyin damar tıkanıklığında, tıkanıklığa neden olan pıhtı ekser hallerde ritm bozukluğu, kapak hastalığı, ileri kalp yetmezliği olan, kalpten veya ateroskleroza uğramış (kireçleşmiş) beyni besleyen damarlardan kaynaklanmaktadır.

PIHTI ATIMININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin damar tıkanıklığı aniden gelişen kol ve bacaklarda felç, konuşma yetisinin yitirilmesi, görmede bozulma, baş dönmesi, ağızda yamulma, bilinç kaybına neden olur.

Kimler risk grubunda?



• Yaşlılar (40-60 yaş grubu daha az riske sahipken, 60-70 yaş grubunda risk ilk gruba göre iki kat, 75 yaşın üstünde ise beş kata yakın oranlarda artabiliyor.)

• Obez hastalar

• Uzun anestezi süresi gereken cerrahi geçirmiş hastalar

• Önceden tromboemboli geçiren veya kanda pıhtılaşma eğilimi olanlar

• Hastanede yatan çok ağır enfeksiyon hastaları (akciğer, batın, kemik enfeksiyonu, sepsis)

• Ağır astım ve kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastaları

• Yatak istirahati uzayan veya yatağa bağımlı olanlar

• Tüm kanser hastaları

• Yoğun bakım hastaları

• Gebeler

• Doğum kontrol hapı gibi estrojen içerikli ilaçlar kullananlar