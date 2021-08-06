Pick hastalığı nedir?

Pick hastalığı nadir görülen nörodejeneratif bir hastalık. Demans nedenlerindendir. Pick cisimcikleri ile karekterizedir. Frontal ve temporal loblarda biriken bu cisimcikler bu lobların fonksiyonunu bozar ve demansa sebep olur. Bu nedenle frontotemporal demans olarak da bilinir. İlk olarak Arnold Pick tarafından 1892 yılında tanımlanmıştır.

Niemann-Pick hastalığı (NPH), sfingomyelinaz enzim eksikliğine bağlı olarak vücudun çeşitli organlarında, özellikle retiküloendotelyal sistem ve santral sinir sisteminde, intraselüler sfingomyelin ve kolesterol birikimi ile karakterize, otozomal resesif geçişli, nadir görülen bir lizozomal lipid depo hastalığıdır.

Niemann-Pick hastalığında sıklıkla nörolojik ve gastrointestinal sistem bulguları, büyüme-gelişme geriliği, göz bulguları, nadiren de solunum sistemi, cilt ve kardiyak bulgular görülü

A tipi Niemann-Pick hastalığı Doğu ve Orta Avrupa Yahudilerinde daha sık görülür. Görülme sıklığı 40.000’de 1’dir. Tüm popülasyonlarda A ve B tipinin görülme sıklığı 250.000’de 1’dir.

C tipi 150.00’de 1 görülür. D tipi terimi günümüzde kullanılmamaktadır. Bu tür mutasyon geçirmiş kişiler C1 tipi içerisinde sınıflandırılmaktadır.

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