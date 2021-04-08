Peter Pan sendromu (Peter Pan kompleksi) nedir, belirtileri neler?

Peter Pan sendromu (Peter Pan kompleksi), büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde çocuk gibi davranan (sosyal açıdan) insanlarda görülen davranış bozukluklarına verilen addır.

İlk sendrom 1983'te Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. İsmi, James Matthew Barrie'nin Peter Pan isimli romanından gelmektedir. Fakat, Peter Pan Sendromu isimli kitap, bu sendromu detayı ile analiz etse de, DSM-IV tarafından gerçek bir hastalık olarak tanınmıyor.

Bu sendrom en çok olgun yaşta ortaya çıkmaktadır (sosyal görevleri olduğu andan itibaren). En çok bekar insanlarda görülmektedir. Dan Kiley'e göre, bu sendromun küçüklükte, annenin baskısı ve babanın otoritesizliğinden kaynaklanmaktadır.

Peter Pan sendromu belirtileri

Maddi açıdan sorumluluk eksikliği,

İstikrarlı bir kariyer inşa etmekte zorlanma,

Sürekli başka iş ve hobilerin peşinden koşmak,

Hiçbir çaba göstermeden gerçekçi olmayan bir hedefe tutunmak,

İnsan ilişkilerine yeterli ilgiyi göstereme,

Başarısızlıklar için başkasını suçlama.

Bu sendrom yaşlara göre ayrı bölümlere ayrılmaktadır:

10-15 yaş arası: Çocuk dış dünya ile bağlantısını, korku yüzünden, koparmaya çalışıyor. Görevlerinden kaçıyor ve yalnız kalıyor.

16-22 yaş arası: Kendini beğenme ve maçoluk hissediliyor.

23-25 yaş arası: Hayattan mutsuzluk ve rahatsızlık hissediliyor.

26-30 yaş arası: Sendrom ilerliyor ve durum daha vahim oluyor.

45 yaşından itibaren: Tekrar çocuk olmaya çalışılıyor ve istenilmeyen hayat modundan uzaklaşılıyor.

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