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Parmak incinmesine ne iyi gelir? Parmak incinmesine ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Parmak İncinmesine Ne İyi Gelir?#Sağlık#Tedavi
Parmak incinmesine ne iyi gelir Parmak incinmesine ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Çeşitli nedenlere bağlı olarak zaman zaman vücudumuzda incinmeler yaşamaktayız. Parmak incinmesi de en sık yaşanan incinmelerin başında yer almaktadır. Bir takım travma ve kazalar sonucunda ortaya çıkan parmak incinmesine iyi gelen birçok yöntem bulunmaktadır. Parmak incinmesi yaşayan kişiler bu incinmeye karşı nelerin iyi geldiği konusunda araştırma yapmaktadırlar. Peki, parmak incinmesine ne iyi gelir? Parmak incinmesine ne yapmak gerekir? Parmak incinmesi nasıl geçer tüm detayları ile derledik.

 

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Parmak incinmesi en çok karşılaşılan şikayetlerden bir tanesidir. Parmak incinmesine karşı yapılan bir takım tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerini uygulayarak parmak incinmesi gibi şikayetlerden kurtulabilirsiniz. Parmak incinmesi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Parmak İncinmesine Ne İyi Gelir?

1) Buz

Buz tedavisi bilinen en klasik olan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Buz paketi ile birlikte parmağın incinen yerine uygulayabilirsiniz. En etkili ve en eski tedavi yöntemleri arasında yer alan buz tedavisi birçok kişinin tercih ettiği bir yöntem haline gelmiştir. Buz tedavisini günde 15 dakika olmak üzere üç kez uygulayabilirsiniz. Buz tedavisi incinen bölgeyi onaracak ve ağrı sızı hissetmenizi engelleyecektir. Aynı zamanda incinmeye bağlı olarak ortaya çıkan şişliğinde geçmesi için yine buz tedavisi uygulamak doğru olacaktır. Parmağın hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan buz tedavisi doktorlar tarafından da ilk olarak tercih edilen tedavi yöntemidir.

2) Parmak Egzersizleri

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Bir takım yapılan parmak egzersizleri de yine parmak incinmesine karşı oldukça etkilidir. Bunun için parmaklarınızda eğer yüzük ya da benzeri takılar yer alıyorsa bunları çıkarmanız gerekmektedir. İlk olarak avucunuzu bir dakika kadar kapalı tutun. Daha sonra da parmaklarınızı yavaşça açarak gerdirmeye çalışın. Bu egzersizi günde üç defa uygulayabilirsiniz. Parmak egzersizi parmaklarınızın hızlı bir şekilde incinmeden kaynaklı olan ağrılarından kurtulmanızı sağlayacaktır. Parmak egzersizi yapmak için varsa eğer stres topu da yine kullanabilirsiniz. Stres topu ile de egzersizler daha etkili olacaktır.

3) Zeytinyağı

Zeytinyağı da yine parmak incinmesine karşı tercih edilebilecek yöntemler arasındadır. Zeytinyağı ile parmaklarınıza masaj yapabilir ve incinme şikayetlerinden kurtulabilirsiniz. Zeytinyağı ile parmaklarınıza masaj yaparak parmaklardaki kan akışını hızlandırabilirsiniz. Aynı zamanda zeytinyağı ile birlikte iyileşme süreci de hızlanmaktadır. İlk olarak parmaklara yapılan 5 dakikalık masaj önemlidir. 5 dakikadan sonra da parmaklarınızı durulayın. Daha sonra yine zeytinyağı ile birlikte parmaklarınıza masaja devam edebilirsiniz.

Parmak İncinmesine Ne Yapmak Gerekir?

1) Zerdeçal

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Zerdeçal da yine parmak incinmesine oldukça iyi gelen bir tercihtir. 1 yemek kaşığı zerdeçal ile birlikte 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Daha sonra bir kalın macun kıvamına getirin. İncinen parmağınızın üzerine bu karışımı sürün. Yaklaşık olarak günde 2 kez bu karışımı uygulayarak yine parmak incinmesi şikayetlerinden kurtulmanız mümkündür. Hızlı bir iyileşme için bu tedavi yöntemini tercih edebilirsiniz.

2) Zencefil

Parmak incinmesine oldukça iyi gelen bir diğer seçenek ise zencefildir. 1 yemek kaşığı zencefil dilimlerini iki bardak suyun içerisine ilave edin. Ardından bu zencefilleri 10 dakika olacak şekilde kaynatın ve demleyin. Daha sonra zencefilleri başka bir bardağa süzün. Üzerine de bir miktar bal ekleyin. Bu şekilde parmaklarınıza masaj yapın.

Ne İyi Gelir?

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1) İngiliz Tuzu

İngiliz tuzu parmak incinmesine oldukça iyi gelmektedir. Bundan dolayı birçok kişinin parmak incinmesinde tercihi haline gelmiştir. İlk olarak 1 ya da 2 yemek kaşığı İngiliz tuzunu 1 kase sıcak suyun içerisine atın. Daha sonra 10 dakika kaynatın parmaklarınıza sürün.

 

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