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Parmak dolamasına ne iyi gelir, neden olur? Parmak dolamasına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Parmak Dolamasına Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi
Parmak dolamasına ne iyi gelir, neden olur Parmak dolamasına ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Birçok nedene bağlı olarak parmakta dolama meydana gelebilir. Parmak dolaması şikayeti yaşayan kişiler doktora gitmeden önce bu hastalığın ne olduğunu araştırmaktadırlar. Parmak dolaması mutlaka tedavi edilmesi gereken ve tedavisi mümkün olan bir durumdur. Son günlerde parmak dolaması ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Peki parmak dolamasına ne iyi gelir? Parmak dolaması neden olur? Parmak dolamasına ne yapmak gerekir? Parmak dolaması nasıl geçer? İşte parmak dolaması ile ilgili tüm tedavi seçenekleri.

 

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Parmaktaki dolama bakteri kaynaklı meydana gelebilmektedir. Parmakta meydana gelen dolamanın hangi sebepten kaynaklandığı ancak bir hekim tarafından yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Parmak Dolamasına Ne İyi Gelir?

1) Limon

Limon sahip olduğu besin değerleri ile birlikte parmak dolamasına oldukça iyi gelmektedir. Bunun için ilk olarak limonun içerisine bir delik açın. Ardından parmağınızı bu deliğin içerisine sokun. Yaklaşık olarak bu şekilde 20 dakika kadar bekleyin. Her gün bu tedavi seçeneğini günde iki kez olmak üzere yapın. Bu şekilde tırnak çevresinde yer alan kızarıklık geçecektir. Aynı zamanda dolamaya bağlı olarak ortaya çıkan şişlikte de azalmalar meydana gelecektir.

2) Pirinç Unu

Parmak dolamasına iyi gelen bir çözümdür. Pirinç ununu ve keten tohumu yağını bir kap içerisinde karıştırın. Bu karıştırma işlemini lapa haline gelene kadar devam ettirin. Daha sonra da lapayı parmak dolaması meydana elmiş olan bölgeye sürün. Bu şekilde gözle görülür bir iyileşme söz konusu olacaktır. Ardından bu işlemi günde bir kez olmak üzere her gün iyileşme tamamen gerçekleşene kadar devam ettirin.

3) Ilık Su

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Parmak dolaması için etkili olan bir diğer yöntem ise ılık sudur. Bunun için derin bir kaba ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Derin bir kabın içerisine ılık su ilave edin. Daha sonra parmağınızı bu kabın içerisinde 20 dakika olacak şekilde suyun içerisinde bekletin. Parmak dolamasından kaynaklı olan ağrılar bu şekilde azalacak ve kızarıklık olan bölge hızlı bir şekilde iyileşecektir. Daha sonra parmağınızı bu işlem sonucunda kuru bir bandaj ile birlikte sarın. Eğer daha etkili bir sonuç almak istiyorsanız ılık suyun içerisine iltihabı önlemek amacı ile tuz da ekleyebilirsiniz.

Neden Olur?

1) Bakteriler

Parmak dolamasının en büyük nedenleri arasında bakteriler görülmektedir. Derilerimizin üzerinde milyonlarca bakteri bulunmaktadır. Özellikle zararlı bakteriler enfekte ettiği zaman parmak dolaması meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda sık sık tekrarlayan parmak dolaması görülebilir.

2) Bulaşık Yıkama

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Elde bulaşık yıkama parmaklarda bakteri oluşumunu arttıracaktır. Bunun sonucunda da parmaklarda dolama meydana gelebilir. Bundan dolayı bulaşık yıkama önemli bir parmak dolaması nedeni olarak görülmektedir.

3) Hijyen Eksikliği

Ellerimizi gün içerisinde en az 3 defa yıkamalıyız. Ellerimizi gerekli şekilde yıkamadığımız durumlarda bakteri oluşumu artacak ve bu durum doğrudan parmak dolamasına neden olacaktır. Bundan dolayı hijyen eksikliği konusuna dikkat etmemiz gerekir.

Parmak Dolamasına Ne Yapmak Gerekir?

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Parmak dolaması yaşadığımız anda bitkisel tedavi seçeneklerini deneyebiliriz. Eğer bitkisel tedavi seçeneklerinden çözüm alamadıysanız, dermatolog ve uzman cildiye doktorlarına randevu alarak hastaneye başvurabilirsiniz. Cildiye doktorları tarafından verilen krem ve merhemler ile birlikte parmak dolaması hızlı bir şekilde tedavi edilir.

Nasıl Geçer?

Parmak dolaması buz küpü ile birlikte de yine tedavi edilmektedir. Bunun için buzluktan yeni olarak çıkarmış olduğunuz buz küplerini ince bir havluya sarın. Daha sonra da havluyu enfekte olmuş olan bölgeye sürün. Bu şekilde hem ağrı hafifleyecek hem de parmak dolamasından kaynaklı olan kızarıklık geçecektir.

 

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