Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Haberin Devamı

Birbirinden renkli ve şık modellere sahip olan parmak arası terlikler, yaz aylarında pek çok kişinin tercihi. Ancak uzmanlar bu terlikler için ciddi uyarılarda bulunuyor.

O uzmanlardan biri de TikTok'ta ayak sağlığı üzerine paylaşımlar yapan Podiatrist Dr. Paul Macaulay… Dr. Macaulay, geçtiğimiz günlerde ABD basınında da gündem olan bir videosunda parmak arası terlik giymenin tehlikelerine değinerek, “Yaz aylarında büyük bir çoğunluk parmak arası terlik giyiyor ve bu önemli bir sorun çünkü pek çok yaralanmaya yol açıyor” dedi.

Macaulay, parmak arası terlik nedeniyle oluşan kıvrık bir ayağın fotoğrafını göstererek, “Uzun süre bu tarz terlikleri giyerseniz ayak parmaklarınız sertleşmeye ve pençeleşmeye başlayabilir. Hatta çekiç parmak sendromu yaşanabilir. Bu durumu tersine çevirmek zor olabilir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Parmak arası terliklerle ilgili ABD’de yayınlanan Ulusal Ayak Sağlığı Raporu’na göre 21 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 78’i hayatlarında en az bir kez ayak problemi yaşıyor. Ayak ağrılarının baş nedeni olarak ise Amerikalılar tarafından da sevilerek tercih edilen parmak arası terlikler gösteriliyor.

‘AYAKLARIMIZIN ANATOMİSİNE TAM OLARAK UYMUYOR’

Ülkemizde de çok tercih edilen bu terliklerle ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Umur Cırdı’nın görüşlerine başvurduğumda “Her insanın ayak yapısı kendisine özeldir. Biri için çok rahat gelen terlik bir başkası için rahatsız edici olabilir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle terlik kullanımı belirgin şekilde arttı. Fakat parmak arası terlikler ayak mekaniğiyle uyum göstermiyor” ifadelerini kullandı.

Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgehan Çatal da “Bu terlikler düz ve çok esnek bir yapıya sahip. Bu nedenle ayaklarımızın anatomisine tam olarak uymuyor” dedi ve ekledi:

Gözden Kaçmasın Daha sıcağı geliyor... Kavrulacağız Haberi Görüntüle

“Ayak tabanımızın iç tarafında ‘medial ark’ dediğimiz bir çukurluk bulunuyor. Bu ayak iç kısmındaki çukurluğun kaybolmasına ‘düz tabanlık’ diyoruz. Parmak arası terliklerdeki esas problem, düz yapısından dolayı bu çukurluğun desteklenmemesi. Bu durum ‘plantar fasia’ (Topuktan ayak parmaklarına uzanan doku bandının iltihaplanması) ve ‘posterior tibial tendon’ (Tendondaki değişikliklerin neden olduğu ve dengeyi bozan bir durum) gibi yumuşak doku yapılarına aşırı yüklenmeye sebep olup, ağrılı bir ayağa yol açıyor.”







‘AYAK VE TOPUK SORUNLARI DIŞINDA NASIR OLUŞUMUNA DA NEDEN OLUYOR’

Haberin Devamı

“Parmak arası terliklerin uzun süre kullanımı ayağın yer ile temas eden yüzeyinin değişmesine ve kısmi bölgelerin normalden daha fazla yük taşımasına sebep olarak nasır oluşumuna, su toplamasına, ayak ağrısına ve topuk ağrısına sebep olur” diyen Dr. Yiğit Umur Cırdı, “Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki bu terlikler ayağı tam olarak kavramadığı için topuk kısmı yere daha sert vuruyor. Parmakların sürekli kavrama hareketi yapması pençeleşmeye neden oluyor” dedi.

ÇEKİÇ PARMAK RAHATSIZLIĞINA DİKKAT!

Uzmanlar parmak arası terliklerin çekiç parmak rahatsızlığına neden olduğunun da altı çiziyor. Bu rahatsızlığın ne olduğunu Doç. Dr. Bilgehan Çatal’a sorduğumda “Ayaktaki küçük parmakların kalıcı olarak bükülü kalması durumu” cevabını verdi. Doç. Dr. Çatal, şöyle devam etti:





Haberin Devamı

“Başlarda bu bükülme elle düzeltilebilir. Yani esnektir ama zamanla esnekliğini kaybeder ve sert bir hal alır. Parmak arası terlik giydiğimizde küçük parmaklarımız terliğin ayağımızdan kaymasını engellemek için istemsiz olarak bükülür. Bu durum uzun dönemde çekiç parmak rahatsızlığına neden olabilir. Çekiç parmak rahatsızlığı hastalığın başlangıcında çeşitli aparatlarla tedavi edilebilirken hastalığın ilerlemesi durumunda ya da kalıcı bir düzelme istendiğinde cerrahi müdahale yapılmasını gerektirir."







‘ÇOCUKLARIN AYAK GELİŞİMİNİN DURAKLAMASINA YOL AÇIYOR’

Çocuklar da bu terliklerden giyiyor. Özellikle aileler daha rahat olduğunu düşünerek çocuklarına parmak arası terlikler alıyor. Peki bu terlikler çocukları da yetişkinleri etkilediği gibi mi etkiliyor?

Haberin Devamı

Dr. Cırdı, “Çocuklarda büyüme kıkırdakları henüz kapanmadığı için ayak gelişimi devam eder. Ayak anatomisine uygun olmayan terliklerin sürekli kullanımı bu yapıların hasar görmesine sebebiyet vererek gelişimin duraksamasına neden olur. Burada önemli olan, kullanımın süresi... Ek olarak, çocuklarda ayak ve vücut koordinasyonu tam olmadığı için terlik kullanımına bağlı burkulmaların olabileceği akılda tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.



NE KADAR SÜRELİ KULLANIMDA BU SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR?

Dr. Cırdı, “Bir insan günde ortalama 3-4 bin adım atıyor. Günümüzde sağlıklı yaşam için önerilen adım sayısı günlük 8-10 bin. Ayağa uygun olmayan terliklerle atılan her adımda ayak ile ilgili problemlerin yaşanma ihtimali artar. Bu noktada parmak arası terliklerle ayak ağrılarına sebebiyet olacak eşiği aşmamak gerekir. Çok kısa süre ve mesafede bu terlikler kullanılmalı” cevabını verdi.

Haberin Devamı

Doç. Dr. Bilgehan Çatal ise “Bu terlikler sadece havuz ve plaj gibi çok gerekli olduğu yerlerde kullanılmalı ve uzun yürüyüşlerde kesinlikle giyilmemeli” dedi.





GÜNLÜK KULLANIMDA AYAK SAĞLIĞIMIZ İÇİN NE TARZ TERLİKLER KULLANMALIYIZ?

Yaz aylarında terlik seçerken birkaç hususa dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Dr. Yiğit Umur Cırdı, “Terliğin taban kısmı mümkünse kalın ve ark takviyeli olmalı. Ayağı terliğe sabitleyen şerit mümkün olduğunca kalın olmalı ve ayağın terlik içerisinde kaymasına izin vermemeli. İmal edilen malzeme cilt ile uyumlu olmalı, kaşıntı ve ağrılara neden olmamalı” dedi.

YAZIN AYAKKABI SEÇİMİ DE ÇOK ÖNEMLİ

Yazın ayakkabı seçiminde de çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bilgehan Çatal, “Ayakkabı kullanımında en sık yapılan hata uygun yerde uygun ayakkabı modelini giymemekten kaynaklanıyor. Örneğin doğa yürüyüşü için tasarlanan bir ayakkabı ile koşu yaparsanız ayak problemi yaşamanız çok olasıdır. Aynı durum mevsimsel özellikler için de geçerli. Yaz sıcaklarında kışlık ayakkabılar giymek özellikle dermatolojik problemlere neden olabilir. Ayak sağlığının ne kadar önemli olduğunu hastalarımız bir problemle karşılaştıklarında anlıyorlar. Bu nedenle ayaklarımızı korumaya uygun ayakkabı ve terlikler giyerek başlayalım” ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: iStock