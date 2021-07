Paralizi Nedir, Nasıl Tanımlanır? Paralizi Ve Pleji Farkları Nelerdir?

Paralizi, en kısa tanımıyla yüzde yer alan mimiklerin bir hasara uğraması sonucunda hareket özelliğini yitirmesi ve hareket ettirememesi olarak açıklanabilir.

Paralizi Nedir, Nasıl Tanımlanır?

Paralizi, bir hastalık durum olmanın yanı sıra kas kuvvetinin azalması ya da sinir sistemi hastalıklarına bağlı olduğu bilinen bir hastalıktır. Diğer adı pleji olsa da aralarında bir fark elbet vardır. En kısa tanımıyla yüzlerde bulunan kasların hareket özelliğini kaybetmesidir. Pek çok nedene bağlı olarak meydana gelen bu hastalık felç hastalıkları içinde tanımlanabilir.

Paralizi Nedenleri Nelerdir?

Paralizi hastalığına bağlı olan bazı nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Yüz yaralanması geçirmek,

Kafatası kırılması yaşanması, beyinde hasar ortaya çıkması,

Beyin damarlarında tıkanıklık olması,

Lyme hastalığı olması,

Otoimmün hastalıklar meydana gelmesi,

Orta kulak enfeksiyonu olması,

Doğum travması geçirmiş olmak,

Yüz kaslarının gelişim esnasında normal olmayan durumlar yaşanması,

Kafa travması geçirmiş olmak,

Rmsay - Hunt Sendromu gibi rahatsızlıklar geçirmek,

Kulakta meydana gelen başka hasarlar,

Baş ve boyun bölgesinde meydana gelmiş olan tümörler olması olarak sıralanabilir.

Bell Paralizisi de yüz felcinin en çok görülen nedenleri arasında yer alır. Bu tip felçte yüzün sadece bir tarafındaki kaslar etkilendiği bilinir. Nedensiz ve ani bir şekilde gelişen bir hastalıktır. Altında yatan diğer nedenler ise net ve açık bir şekilde görülmez. Yüzde yer alan kemiklerin sıkışıklık yaşaması sonucunda meydana geldiği düşünülür.

Bu Bell paralizisi ile meydana gelen yüz sinirlerinin iyileşme süresi yaklaşık olarak 7 ayı bulmaktadır. Bu sayılan nedenlerden bir diğeri ise inme olarak bilinir. İnme hastalığına bağlı olarak yüzde yer alan kasların kontrolünü yapmakta olan sinirlerin beyin içerisinde bir sıkıntıya uğraması sonucunda meydana gelir. İnmeye bağlı olarak bu hücrelere hasar gelmesinin en önemli nedeni ise fazla basınç oluşması ve oksijen azlığı olarak tanımlanabilir.

Paralizi ve Pleji Farkları Nelerdir?

Pleji, paralizine nazaran daha ağır bir felç durumu yaşanmasıdır. Paralizinin de etkileri her ne kadar ağır ve etkili olsa da pleji bu hastalığa göre daha ağır ve daha yorucu olan bir hastalıktır. Pleji kadar ağır geçmeyen bir hareket kaybı yaşanıyorsa bu hastalık paralizi olarak tanımlanır. Her iki hastalığın da felç anlamına geldiği bilinir ancak fark bulunduğu nokta her ikisinin de etki ettiği yerler ve etki etme derecesi farklıdır.

Kısacası vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvvetinde azalma ya da kayıp bulunuyorsa bu duruma pleji ya da paralizi adı verilmektedir. Tedavisi ise hastalığın nedenine göre farklılık göstermektedir. Fizik tedavi de uygulanabilir, tedaviler plastik cerrah ile de uygulanabilir.

