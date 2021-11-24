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Panik atağa ne iyi gelir, neden olur? Panik atağa ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Panik Atağa Ne İyi Gelir Neden Olur?
Panik atağa ne iyi gelir, neden olur Panik atağa ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Panik atak en sık yaşanan psikolojik sorunlardan bir tanesidir. Panik atağın neden kaynaklandığı ve panik atağa nelerin iyi geldiği merak edilmektedir. Panik atak ile ilgili günümüzde de halen daha araştırmalar devam etmektedir. Panik atak ile ilgili araştırmalar artmıştır. Son günlerde panik atak ile ilgili bilgi yoklaması yapılmaktadır. Peki, panik atağa ne iyi gelir? Panik atak neden olur? Panik atağa ne yapmak gerekir? Panik atak nasıl geçer tüm detayları ile derledik.

 

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Panik atak hayati tehlikesi olmayan bir hastalıktır. Panik atak hastalığı toplumda en sık görülen psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesidir. Ülkemizde de oldukça fazla panik atak hastası olduğu bilinmektedir.

Panik Atağa Ne İyi Gelir?

1) Mate Çayı

Mate çayı Paraguay çayı olarak da bilinmektedir. Panik atağa oldukça iyi gelmektedir. Mate çayı ruhu dinlendirir ve hızlı bir şekilde iyileşmenizi sağlar. Mate çayı ile ilgili günümüzde araştırmalar da devam etmektedir. Panik atak şikayeti yaşayan kişiler için önerilen mate çayı birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Psikolojik rahatsızlıklar için oldukça iyi gelen mate çayı pek çok kişinin tercihidir. Mate çayını panik atak şikayeti yaşayan kişiler günde iki defa tüketebilirler. Düzenli olarak mate çayı tüketerek panik atak şikayetlerinden kurtulabilirsiniz.

2) Kepekli Ekmek

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Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih edilmelidir. Kepekli ekmekte bolca miktarda b vitamini yer almaktadır. Bundan dolayı panik atak için b vitamini gereklidir. B vitaminin fazla olduğu durumlarda vücutta panik atak şikayetleri de fazla yaşanmaz. Bundan dolayı panik atak hastalarının beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih etmeleri son derecede önemlidir. Kepekli ekmek diğer ekmeğe göre de daha sağlıklıdır.

3) Muz

Panik atak ruh bunalımından kaynaklanabilir. Bundan dolayı vücuda mutluluk hormonunun verilmesi için muz tüketilmesi gerekir. Her gün günde en az bir adet muz tüketimi panik atak şikayetlerini de minimum seviyeye indirecektir. Uzman psikologlar tarafından da önerilen muz tüketimi son derecede elzem bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Muz pek çok kişi tarafından tercih edilen bir meyvedir.

Panik Atak Neden Olur?

1) Genetik Faktörler

Panik atakların en büyük nedenleri arasında genetik faktörler gelmektedir. Genelde panik atak hastalarında ailesel geçiş öyküleri yer almaktadır. Hal böyle olunca genetik faktörler önemli bir neden olarak görülmektedir.

2) Hormonal Durumlar

Bir takım hormonal dengesizlikler panik atağa neden olmaktadır. Panik atak hastaları üzerinde yapılan araştırma da bir takım hormonal dengesizlikler tespit edilmiştir. Bundan dolayı panik atağın en büyük nedenleri arasında hormonal dengesizlikler gelmektedir.

Panik Atağa Ne Yapmak Gerekir?

1) Yumurta

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Yumurta bol miktarda D vitamini içermektedir. Yumurta aynı zamanda oldukça iyi bir protein deposudur. Düzenli olarak yumurta tüketerek vücudun ihtiyacı olan besinleri alabilirsiniz. Yumurta tüketerek panik atak şikayetlerini de en az seviyeye indirmek mümkündür.

2) Kabak Çekirdeği

Kabak çekirdeği de yine psikologlar tarafından önerilen bir besindir. Kabak çekirdeğini düzenli olarak tüketerek vücudun elektrolit dengesini sağlamayı başarabilirsiniz. Aynı zamanda kan basıncını da düzenleyen kabak çekirdeği oldukça faydalı olan bir çekirdektir. Kabak çekirdeği besin değerleri bakımından da son derecede zengin bir gıdadır.

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Panik Atak Nasıl Geçer?

Panik atak şikayetleri yaşıyorsanız ilk olarak sakin bir yerde dinlenmeyi beklemelisiniz. Panik atak nefes darlığı yapar ve bundan dolayı da ölecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Bunun için güvenli bir yerde yaklaşık olarak 2 dakika gibi bekleyerek panik atak şikayetlerini dindirmeniz mümkün hale gelmektedir.

 

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