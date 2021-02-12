Pandemi şişkinliğinden kurtulmanın yolları

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, “Bağırsak şişkinliğinin altında çok farklı nedenler yatabilir. Bağırsak şişkinliği, hastalığa bağlı olmadan da yani kişinin yeme içme alışkanlığına göre de oluşabilir. Toplumda sık olarak sağlıksız beslenme, hızlı yemek yeme, aşırı kuru fasulye, mercimek, nohut, soğan, sarımsak, süt (laktoz) intoleransı, asitli içeceklere bağlı olabileceği gibi gıda alerjileri ve çölyak hastalığına da bağlı olabilir. Bazen de şişkinliğin sebebi, yaşanan stres sıkıntı, korku ve hastalık korkusuna bağlı da olabilir. Gıdaları hızlı ve çiğnemeden tüketirken fazla hava yutulmakta ve karında şişkinliğe neden olmaktadır” diye konuştu.

“SOĞUK HAVALAR DA TETİKLEYEBİLİR”

Soğuk havalarında bağırsak şişkinliğine neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral, “Ayrıca soğuk gıda ve içecekler de, midede gaz oluşumunu artırır. Soğuk günlerde mide gazı daha çok oluşur. Bu günlerde sıcak içecekleri bolca tüketip bedeninizi de sıcak tutabilirsiniz. Ev içindeyken mide gazı oluşuyorsa, çorap giymek veya daha kalın giyinmek yararlı olacaktır. Sık kullanılan antibiyotikler ve ilaçlar da bağırsak mikrobiatasını bozarak iyi bakterilerin azalmasına ve kötü bakterilerin artmasına, sonuçta bağırsaklarda aşırı gaz oluşumuna neden olur. Bazen de mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve diğer iç organ hastalıkları da şişkinliğe neden olur. Yani ciddi bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Bağırsakta gaz, iştahsızlık ve kilo kaybı varsa, kötü bir hastalığın olup olmadığı, mutlaka araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BU ÇAYLARI TÜKETEBİLİRSİNİZ”

Bağırsak şişkinliği tedavisinden önce altında yatan nedenin bulunması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Göral sözlerine şöyle devam ett:

“Şişkinliğin sebebi bulunursa, tedavi daha kolay olur. Şişkinliği gidermek için nane, melisa çayı, papatya, zencefil, zerdeçal, probiyotikler, tarçın, elma sirkesi, hardal, sade soda veya doğal maden suyu yarar sağlar. Gıdaları iyice çiğneyip, yavaş yavaş ve az porsiyonlar halinde yemeli, yemeğe vakit ayırmalıyız. Hızlı hızlı yememeliyiz. Zencefil çayı ve nane çayı gazı gidermede yarar sağlar. Midede oluşan gazı yok etmek için etkili olan zencefil kökü, aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Bu çaylar, gaz şikayeti düzelene kadar kullanılmalıdır. Melisa çayı da şişkinlik için yararlıdır. Yemekten 30 dakika sonra melisa çayı demleyip içebilirsiniz. Kuru nane ile evde çay yapabilirsiniz. Mentol etkisi ile ağız içine ferahlık verip mideyi de rahatlatacaktır. Naneyi çay olarak demleyip içebilir, taze naneyi de çiğneyerek mide gazını önleyebilirsiniz. Nane yağı tüketimi, özellikle irritabl bağırsak sendromlu yani huzursuz bağırsak sendromlu hastalarda, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını çözebilen bir yöntemdir. Papatya çayını günlük tükettiğiniz zaman midede oluşan şişlik azalacaktır. Rezene çayı mide ile ilgili rahatsızlıklarda, çok sık tüketilen bitkisel çözümdür. Rezene çayı demleyerek günde 1 defa içtiğiniz takdirde şişkinliğin gittiği ve rahatladığını görebiliriz.”

“YEMEK SONRASI HAFİF HAREKETLER ŞART”

Prof. Dr. Göral, “Limonlu su içerek sindirim sistemi hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz. Gün içinde içme suyunuza, bir iki dilim limon atıp içebilirsiniz. Yemeklerden sonra midede gaz oluşuyorsa, büyük bir bardak limonlu su, mideyi rahatlatır. Japonya’da sık tüketilen yeşil çay da yararlıdır. Kalp dostu ve sindirim dostu olan yeşil çay, bağırsakları rahatlatarak midede oluşan gazı yok edecektir. Mide gazı yaşadığınız günlerde muhakkak tüketmelisiniz. Ananas tüketmek, mide şişkinliklerini azaltır. Özellikle de yüksek protein içeren yemeklerden sonra yenilen ananas, mide gazını önleyecek kadar etkilidir. Bilinen ve rahatsız eden alerjik olan gıdaları almamalıyız. Sigara ve alkol terkedilmelidir. Diyet uygulamasına ilaveten gaz giderici ilaçlar, bağırsak düzenleyici ilaçlar, kefir ve probiyotikler kullanılır. Düzenli yürüyüş, karın ve bağırsak bölgesini harekete geçirerek, yemeklerden sonra sindirimi destelemek için hafif sporlar gibi yöntemleri de uygulamalıyız. Hardal tohumunu, yarım litre kaynar suyun içerisine iki kaşık hardal tohumu ekleyerek demleme yöntemiyle çayını içebilirsiniz. Metabolizmayı da hızlandırır. Stresten uzak durulmalı, gerekirse psikolojik destek alınmalıdır” dedi.