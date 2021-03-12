Örümcek ağı estetiği nedir? Örümcek ağı estetiğinin yapılma amaçları

Örümcek ağı estetiği ameliyatsız yüz germe işlemidir. Ameliyatsız iple yüz germe, kontür lift, silüet lift,aptos ipi, örümcek ağı estetiği olarak da bilinir. Örümcek ağı estetiği uygulamasında cildin fibroblastlar yardımıyla kollajen, eslatik lifler üretmesini teşvik eder.



Yüzünde kırışıklıklar ve sarkmaları olan, çene altı ve gıdı bölgesinde belirginleşme veya sarkma olan, cildinde form kaybı olan kadın ve erkeklere uygulanabilir bir yöntemdir.

Dermatoloji Uzmanı Dr.Emine Özge Ayabakan, örümcek ağı estetiğiyle ilgili şu bilgileri veriyor:

Örümcek ağı estetiğinde, yüz germe uygulanan bölgede hemen etkisini göstermekle beraber beklenen etki 3. ayda başlar, 6. ayda maksimum seviyeye ulaşır ve yaklaşık 3 yıl kadar etkisi sürer. İşlem 30 dakika sürer. Tekrarlanabilir bir uygulamadır. Ağrısız, ciltte bir kesi olmaması ve sosyal hayattan kopma yaratmaması ile tercih edilir.

İple yüz germe işlemleri, hyaluronik asit, botox, mezoterapi ve cilt yenileyici lazer tedavileri ile birlikte yapıldığında daha belirgin, uzun süreli etkinlik sağlanır. Tedaviler arasında iki haftalık süreler olması yeterlidir.

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