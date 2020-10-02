Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert yanıtladı: Tüp bebekle ilgili bilmeniz gerekenler

Kısırlık nedir?



İnfertilite yani kısırlık, bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye girilmesine rağmen gebelik olmaması durumudur. Sadece gebe kalamayanlar değil, gebeliği götüremeyen yani hamilelik sürecinde sorun yaşayıp, gebeliği kaybedenler de kısırlık sorunu ile karşı karşıya.



Kısırlığın birçok nedeni olabilir. Genetik faktörler söz konusu olabildiği gibi, sonradan ortaya çıkan çeşitli durumlar gebeliğe engel teşkil edebilir. Kadınlar için konuşmak gerekirse, anne adayının yaşının büyümesi en önemli nedenlerden biri. Aşırı kilo ve insülin direnci, stres, alkol ve sigara gibi, kafein gibi maddelerin yoğun şekilde tüketilmesi de önemli faktörler içindedir.

Tüp bebek yöntemi nedir?



Esra Çabuk Cömert tüp bebek, en temel tanımıyla erkek üreme hücresi sperm ile kadın üreme hücresi yumurtanın, laboratuvar ortamında uygun şartlarda bir araya getirilmesi ve döllenmenin gerçekleşmesini sağlayan modern bir metot. Tüp bebek içinde de farklı modeller mevcut. Laboratuvar ortamında döllenmenin sağlanmasına alternatif olarak, bir de mikroenjeksiyon yöntemi mevcut. Burada, baba adayından sperm hücresi alınır ve annenin yumurta hücresine, özel bir ince iğne ile mikroskop altında yerleştirilir. Bu şekilde döllenme sağlanır. Bu yöntem, özellikle erkeklerden kaynaklı kısırlıkta, döllenme ve dolayısı ile gebelik şansını artırmaktadır.

Tüp bebek tedavisi hangi aşamalara sahip?



Tüp bebekte, ilk aşamada tahliller incelenir ve ilaç kullanım süresi başlar. Bu esnada, yumurtanın sıklığı takip edilir, ultrason ile yumurtanın büyüklüğü de takip edilir. Bu süreç, 10 güne yakın sürer.

İkinci aşamada yumurta toplama süreci başlar. Bu süreç, yumurtalar olgunlaştıktan 2 gün sonra gerçekleşir. Vajinal yolda, ultrason eşliğinde ve anestezi altında yapılan, acısız bir işlem olan yumurta toplamanın ardından, baba adayından sperm alınır. Alınan spermler ile yumurta hücreleri ile döllenme sağlanır. Döllenen embriyolar içinde en kaliteli olanlar seçilir. Birkaç gün sonra ise embriyo transferi gerçekleşir.

Tüp bebekte yaş sınırı var mı? Hangi yaşa kadar şans yüksek?



Esra Çabuk Cömert, tüp bebekte, her ne kadar ilerleyen yaş ile başarı şansı arasında negatif bir korelasyon olsa da, yumurta hücresi olan her kadın tüp bebek tedavisi olabildiğini belirtiyor.

40 yaşına kadar, tüp bebekte başarı şansı ortalama düzeydedir. 40 ile 45 yaş arasında ise, tüp bebek tedavisinde başarı şansında bir azalma görülür. Ancak yumurtanın kalitesine göre ve diğer değişkenlere göre şans her zaman söz konusu. 45 yaşın sonrasında gebelik oranı yüzde 5’in altına düşmektedir. Ancak yine de, 45 yaş üzerinde dahi tüp bebek tedavisinde başarılı gebelik elde edilmesi söz konusu olabilir.