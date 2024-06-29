Op. Dr. Sinan Göker yazdı... Bir göz problemi: Presbiyopi 

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◊ Yakını görememe sebepleri nelerdir?

Eğer doğumsal ve genetik faktörler yoksa en önemli sebep ilerleyen yaştır. Normalde gözün içindeki merceğin şekil değiştirerek yakındaki cisimleri net görme yeteneği vardır.

40 yaşından sonra bu yetenek azalır, 60 yaş civarında yok olur. Örneğin 20 yaşında bir insan, 8 santim kadar yakın bir objeyi net görebilirken, 45 yaşındaki biri ancak 35 santim ve ötesini, 50 yaşındaki biri de 50 santim ve ötesindeki bir cismi görebilir.

Yakın problemi genellikle 40 yaşından sonra başlar. Gizli hipermetropu olanlarda daha da erken başlayabilir.

Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler, internet kullanımı artık iş saatleri dışında da yakın mesafeye bakma süresini artırdı.

İnsanlar gününü 20 yıl öncesine göre daha fazla yakına bakarak geçiriyorlar, bu da yakın görme problemini daha önemli bir hale getirdi.

Bazı kişiler uzağı göremezken yani miyopken bir de yaşa bağlı yakın problemi gelişince 2 gözlük kullanma gerekliliği duyar veya kullanımı çok zor olan iki odaklı gözlükler takar.

Bu gözlüklere alışana kadar baş dönmeleri ve düşme hissi yaşanır.

Maliyeti yüksek bu camlara alışamayan ve kullanamayan kişi sayısı fazladır.

Dünya genelinde yakın görme sorunu konusunda çözümler araştırılmaya başlandı.

5-10 yıl önce, yaşa bağlı yakın görme sorununda gözlük kullanımını ortadan kaldırmak için lazer tedavisi uygulanıyordu ancak kalıcı bir çözüm olmadı.

Yaşa bağlı yakın görme tedavisinde ömür boyu kalıcı ve bir daha katarakt operasyonu olmaya gerek kalmayan tek tedavi halk arasında akıllı lens diye adlandırılan çok odaklı göz içi lensleridir.

Yaklaşık 20 yıl önce Amerika’da uygulanmaya başlanan ve hemen ardından ülkemizde uygulanan akıllı mercek operasyonları sonrası, bu rahatsızlıklar ortadan kaldırılmış oldu.

◊ Katarak tedavisi

Eskiden katarakt yaşlılık hastalığı olarak biliniyordu. Günümüzde çevresel koşullar ve beslenmenin de etkisiyle daha erken yaşlara indi. Artık 45 yaş ve üzeri kişilerde katarakt başlangıcını görmeye başladık. Hatta daha genç yaşlarda da rastlıyoruz.

Katarakt ameliyatında akıllı mercek diye adlandırılan çok odaklı göz içi mercekleri kullanılmaya başlanınca özellikle genç yaşta kataraktı oluşan veya yakın görme problemi başlayanlarda konfor ve memnuniyet sağlandı.

Bu uygulamanın özelliği kişi bu operasyondan sonra ömür boyu katarakttan ve yakın uzak gözlükten kalıcı olarak kurtulmuş oluyor. Gözde bir daha numara oluşmuyor. Bu mercekler eskimiyor.

Ülkemizde genellikle, lazerle katarakt diye adlandırılan fakoemülsifikasyon yöntem kullanılıyor. Bu yöntemle, gözün yanından çok minik bir delikten kişinin kendi merceğine iğne kadar ince bir giriş yapıp eski merceğin yerine yapay lens, boş lens kapsülüne yerleştirilir. İki göz farklı günlerde yapılır.

Kişinin göz yapısı ve yaşam tarzına uygun çok odaklı göz içi merceği seçmek, operasyonun en önemli bölümü oluşturur.

2 odaklı veya 3 odaklı mercek uygulayarak her mesafede ömür boyu kalıcı net görüş sağlamak ana hedeftir.

Ameliyattan sonra operasyon olan göz bandajla kapatılarak kişi evine gidiyor, ertesi gün gözü açılıyor ve normal yaşamına dönebiliyor.

Ameliyattan sonra yaklaşık bir hafta boyunca ağır spor, ani eğilme ve ağır yük kaldırma gibi aktivitelerin yapılmaması önerilir. 3 hafta kadar saç boyası, göz makyajı, deniz ve havuzdan uzak durulması tavsiye ediliyor.

NOT:

Göz içine yerleştirilen merceğin cinsi ve kalitesi hastaların operasyon sonrası görme düzeyini belirler.

O yüzden bu tür işlemleri yaptıracaksanız hekiminize danışmanız çok önemli.