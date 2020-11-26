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Sağlık
Haber Giriş: 26.11.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil!

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Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil!
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“Kepçe” diye adlandırılan kulakta şekil bozukluğu, yalnızca estetik görüntüyü değil, kişilerin psikolojilerini de olumsuz etkileyebiliyor. Oysa “kepçe kulak” görüntüsünden yalnızca 20 dakikalık bir operasyonla kurtulmak mümkün. Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Cem Karas, “Kulak deformitesini düzeltmek artık çok kolay. Hem de lokal anestezi ile bu dertten kısa sürede kurtulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yelken kulak olarak da adlandırılan kepçe kulak sorunu, kulakta en yaygın olarak görülen şekil bozukluğu türüdür ve genellikle kulak bölgesinde yer alan kıkırdakların gevşekliğinden veya kulak kıvrımlarının yetersizliğinden kaynaklanır. Bu sebeplerden dolayı gevşek bir yapıya sahip olan kulak, öne veya yana doğru eğilmiş bir şekilde durarak hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Genellikle her iki kulakta birden görülmekle birlikte bazı kişilerde ise yalnızca tek bir kulak kepçe kulak görünümündedir. Op. Dr. Karas, kepçe kulak probleminin çözümünü ve operasyonun detaylarını anlattı: “Önce lokal anestezi ile kulaklar uyuşturuluyor. Ardından deformasyonun şekline göre minik kesiler yapılıyor ve hasta, sütür teknikleri ile istediği görünüme kavuşturuluyor.”

İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞİYOR

“Ameliyat kadar nekahet dönemi de son derece kolay ve hızlı geçiyor. Artık eskisi gibi hasta günlerce bandajla dolaşmıyor. Operasyon sonrasında sadece 1 günlüğüne kulak sargıya alınıyor. Sonrasında kulaklar tamamen açık kalabiliyor. Operasyondan 5-6 gün sonra denize girmek, gözlük takmak serbest. Kulak arkasında kullanılan sütür materyali de kendiliğinden eridiğinden dikiş aldırma gibi bir sorun olmuyor.”

Op. Dr. Cem Karas: Kepçe kulak problemi artık sorun değil

ÇOCUKLARA DA UYGULANABİLİR
“Çocuklarda bu ameliyatı 6 yaşından itibaren yapılıyor. Ama tabii onlarda anestezi şart. Yine de endişelenmeye gerek yok, çünkü 20 dakikalık basit bir anestezi uygulanıyor.”

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