OMURGA AMELİYATLARINDA VİDA-PLATİN ŞART MI?

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Omurganın bazı rahatsızlıklarında anormal hareketi önlemek ve eğriliği düzeltmek için kullanılan en yeni teknik de, minimum dokunuşla en fazla yararın alındığı, dokuya saygılı bir şekilde titanyum vidayla omurganın sabitlenmesidir.

KİMLERE VİDA

TAKILMALI?

Birden fazla bel kayması sebebi var. İlk planda doğuştan olanlar önemli.

Omurganın gelişimini tamamlamadan doğumun gerçekleşmesi en problemli bel kayması nedenlerinden.

Son zamanlarda pars kırığı ‘defekti’ dediğimiz kısmen doğuştan kayma da sebepler arasındadır.

Yaşlılığa, travmaya bağlı ve belinden ameliyat olan kişilerde görülen birden çok neden var.

“Kime vidanın takılması gerekir” ya da “kime gerekmez” tartışması da hastalar arasında ameliyatlara şüpheyle bakılmasına sebep olur. Bilimsel bakış açısıyla, dinamik-fonksiyonel bel röntgeninde kayma derecesi değişiyor ya da sinirin geçtiği kanal eziliyor ise vida takılması gerekir.

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AMAN HOCAM,

BANA VİDA DEMEYİN

Vidanın takılması gereken hastalardaki ilk tepki “Aman hocam bana vida demeyin” oluyor. Aslında bu ameliyat, bir önceki ağrılı, sızılı, hayat konforundan uzak yaşamı ortadan kaldırmak içindir.

Eski tekniklerle yapılan ameliyatlardan çıkan hastaların hikayeleri, efsane gibi yayılmış durumda.

MİKROCERRAHİ İLE

OLUR MU?

Sürekli mikrocerrahinin altın standart başarısından bahsettikçe, hastaların “Vida mikrocerrahi ile mi yapılacak” sorusuyla sık karşılaşır hekimler.

Aslında iki ayrı katman var karşımızda.

Birinci katman sinirlerin geçtiği omurilik kesesi ve yanlara doğru sinirlerin geçtiği tüneller.

Burada yapılacak her tür dokunuş mikrocerrahi ile olmalıdır. Sinirlerin en hassas olduğu bölgede çıplak gözle açık ameliyat yapılırsa, sinir zedelenmesi veya omurilik zarı zedelenmesi görülebilir. Cerrahi başarı da düşer.

Buradaki müdahaleleri ciltte 1.4 cm kesi yaparak, mikrocerrahi ile tamamladıktan sonra vida takma aşamasına yani ikinci katmana geçilir.

Yapılacak işlem için cildi 10 cm. açmak bir açık ameliyat mantığında olduğunu göstermez.

Çünkü açık ameliyat çıplak gözle; siniri saran tüm kemiklerin hemen hemen hepsini alıp atmak ve sonra vida yerleştirmek şeklinde bir yöntemdir.

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Hastanın arka kemik desteğinin hepsini ortadan kaldırmaktır.

Mikrocerrahi ise bunun tam tersine küçük bir pencereden girerek kanalı mikroskop altında neredeyse 40 kat büyüterek sinirlerin basısını hızlı çalışan tıraşlama aletiyle ortadan kaldırmaktır.

“AVM GİRİŞİNDE

ÖTER MİYİM?”

Konulan vidaların titanyum olması sebebiyle çok detaylı X-Ray taramalar dışında sinyal vermezler.

Yine de hastaların bazı güvenlik önleminin yüksek seviyede olduğu özel bölgelere giriş yaparken ameliyat olduklarını deklare etmeleri önerilir.

NE ZAMAN ÇIKARTIRIZ?

Anormal hareket ederek sinir basısı oluşturmuş bir kişinin yapılan ameliyat sonrası konulan vidaları belli süre ile takip edilir.

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Özellikle ameliyatı tamamlayan vida takılmasıyla uygulanan kemik aşı ve çevresel kemik dokusu güçlendirmelidir.

Bunun sayesinde hastanın kendi kemiği güçlenir, vida kendi kemik dokusuna uyum sağlar.

Sonuçta çıkarmaya gerek duyulmaz.

Diz protezi gibi belli sene geçtiğinde çıkarma ya da değiştirme gibi bir olay yoktur.

Her zaman dediğimiz gibi ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun.