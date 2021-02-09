Ömür Gedik’ten tedavisi olmayan hastalık açıklaması - Otoimmün hastalıklar neler?

Ömür Gedik, sosyal medya hesabından tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı ve hastalığı konusunda bilgilendirmede bulundu. Ömür Gedik yazısında;



"Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var. Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor.



"HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ YOK"



Bunun nedenlerinden bir tanesi normalde negatif olması gereken HLAB27 geninin bende pozitif olması. HLAB27'nin pozitif olması kişinin virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor.



Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romantizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında. Bulaşıcı değil, neden kaynaklandığı bilinmiyor ve eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor. Tedavisi yok!



"HASTALIĞIN İLERLEMEMESİ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYOR"



Sadece bağışıklık sistemini baskılamak sureti etkileri azaltılabiliyor. Yan etkilerine rağmen kortizon almak gerekebiliyor mesela. Ben romatoid artrit (RA) doğal yollardan, ilaç almadan savaşmak istediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glutensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesi ile artık bir şeyler yapmam gerekiyordu.

Şu anda Amerika'da yaşayan lise ve üniversite arkadaşım Zeynep Çolpan, 'eliminasyon diyeti' adlı bir makale gönderdi. Bir süreliğine bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bunun sağlığınız üzerindeki etkilerini gözlemlemeye başlıyorsunuz.



"DOMATES, PATATES, PATLICAN, BİBER VE KAHVEYİ HAYATIMDAN ÇIKARACAĞIM"



Betül'ün de tavsiyesini aklımda tutarak ilk glutenle başladım. Bir süredir eklem ağrılarımdaki azalmanın farkındayım. Bir kaç hafta sonra sırasıyla domates, patates, patlıcan, soya, biber ve kahveyi de teker teker hayatımdan çıkararak sonuca etkilerini değerlendireceğim.

Eğer sizin de herhangi bir rahatsızlığınız varsa eliminasyon diyeti yapmanızı ve hangi besinin size zarar verdiğini görmenizi öneririm." İfadelerini kullandı.



Otoimmün hastalıklar neler?



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, bağışıklık sisteminin vücuda savaş açması olarak tanımlanan otoimmün hastalıklar hakkında bilgi verdi.



14 YAYGIN OTOİMMÜN RAHATSIZLIK



80'den fazla otoimmün hastalık bulunuyor. En yaygın 14 tanesi olarak şunları sayılabilir: Tip 1 Diyabet, Romatoid Artrit (RA) (Eklem İltihabı), Sedef Hastalığı (Psöriyazis/Psöriyatik Artrit), Multipl Skleroz (MS), Sistemik Lupus Eritematozus, İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH), Addison Hastalığı, Graves Hastalığı, Sjögren Sendromu, HaşimatoTiroiditi, Myasthenia Gravis, Vaskülit, Pernisiyöz Anemi, Çölyak Hastalığı



OTOİMMÜN HASTALIKLARININ ORTAK BELİRTİLERİ



Otoimmün hastalıklarda ortak olan bazı belirtiler var, bu ortak belirtileri şöyle :



Yorgunluk, ağrıyan kaslar, şiş ve/veya kızarmış eklemler veya dokular, düşük ateş, konsantrasyon zorlukları, eller ve/veya ayaklarda karıncalanma ve/veya uyuşma, saç dökülmesi ve deri döküntüleri



Her hastalıkta olduğu gibi otoimmün hastalık belirtilerinin de bireysel farklılıklara sahip. Bazı otoimmün rahatsızlıklarda belirtiler, sedef hastalığı, eklem romatizması veya multipl skleroz vakalarında olduğu gibi ara ara gelip gidebilir. Bu artış ve gerileme döngüleri, alevlenme ve hafifleme olarak bilinir.