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Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir, Nasıl Geçer? Obsesif Kompülsif Bozukluk Ve Nefes Darlığı Nasıl Atlatılır

#Obsesif Kompülsif Bozukluk#Obsesif
Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir, Nasıl Geçer Obsesif Kompülsif Bozukluk Ve Nefes Darlığı Nasıl Atlatılır

Psikolojik açıdan en rahatsız edici sorunlar arasında obsesif kompulsif bozukluk gelmektedir. Özellikle günümüzde pek çok kişinin yaşadığı ciddi rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Peki obsesif kompülsif bozukluk nedir, nasıl geçer? Obsesif kompülsif bozukluk ve nefes darlığı nasıl atlatılır tüm detayları ile derledik.

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Kadın ya da erkek farklı yaş kriterleri doğrultusunda obsesif kompulsif bozukluk ortak bir psikolojik problemdir. Farklı belirtileri ile beraber ortaya çıkarken, belli başlı bazı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde yaygın hale gelmeye başlamış ciddi sorunlar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Mantık dışı olduğu bilindiği halde zihni tekrar tekrar meşgul eden, kontrol altına alınamayan takıntıların yok olması için, bazı hareketleri sürekli yapmak bu rahatsızlığın tanımı olarak öne çıkmaktadır. Kısacası herhangi bir durum karşısında saplantı bozukluğu olarak da ifade edilmektedir. Ancak kaygı verici olan bu düşünceler gereksiz ve aklı kurcalamaması gereken durumlardır. Örneğin ocağı açık bıraktığına dair sürekli olarak mutfağa gitmek ya da bakteri kapma korkusu ile sürekli elleri yıkamak bu sorun içerisinde yer almaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nasıl Geçer?

En çok merak edilen konular içerisinde obsesif kompulsif bozukluğu nasıl geçer sorusu geliyor. Bu rahatsızlığın kendi kendine geçme olasılığı oldukça düşüktür. Mutlaka obsesif kompulsif bozukluk söz konusu olduğu vakit belirtiler üzerinden uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Bu doğrultuda genelde bilişsel davranışçı terapi yöntemi ele alınır. Aynı zamanda ilaç tedavi yöntemi üzerinden gerekli uygulamalar gerçekleşmektedir.

Yapılacak olan ilaç tedavisi genelde 3 veya 4 ay boyunca devam etmektedir. Tabii bu problemin tekrarlanmaması için daha uzun bir süre ilaç tedavisine belirli aralıklarla devam etmek önemlidir. Psikolojik açıdan terapi yöntemlerinde ele alınması bu konuda önemli bir yer tutmaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Nefes Darlığı Nasıl Atlatılır?

Obsesif kompulsif bozukluk sorunu içerisinde özellikle nefes darlığı çok sık yaşanan belirtiler içerisinde gelmektedir. Ortaya çıkan nefes darlığı ileriki safhalarda kalp durması ya da kalp krizi gibi problemler ortaya çıkarmaktır.

Bu tür durumlarda yapılması gereken uzman bir doktor kontrolü altında tedavi yönteminin ele alınmasıdır. Çünkü obsesif kompulsif bozukluk kişinin kendi iradesiyle üstesinden gelebileceği bir durum değildir. Mutlaka hem psikolojik tedavi yöntemleri hem de ilaç tedavi yöntemi ele alınmalıdır. Uzun sürede gerçekleşecek olan bu tedavi yöntemleri üzerinden, obsesif kompulsif bozukluk ile meydana gelen nefes darlığının önüne geçme şansı elde edilmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri zaman içerisinde kendisini gösterir.

- Elleri defalarca yıkama davranışı
- Giysileri pis bir madde bulaşma kaygısı ile sürekli değiştirmek
- Hata yapmaktan korkmak
- Simetri takıntısı ve abartılı şekilde düzen merakı
- Sosyal çevrede uygunsuz davranma durumu
- Eşyaları ya da birçok nesneyi devamlı düzeltme veya değiştirme

Bu şekilde birçok farklı belirti ile beraber obsesif kompulsif bozukluk kişinin yaşadığı duruma göre ortaya çıkmaktadır.

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