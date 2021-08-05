Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri neler?

Korona Virüs Belirtileri Nelerdir?



· Yüksek ateş

· Kuru şekilde öksürme

· Halsizlik korona virüsün bilinen en yaygın belirtilerdir.

Korona virüsün her hastalıkta olduğu gibi bazı hastalarda görülen fakat bazılarında da görülmeyen belirtileri de vardır. Bu belirtilerden bazıları:

· Tat ve koku duyularında kayıp,

· Burunda tıkanıklık,

· Kırmızı gözler olarak bilinen konjonktivit

· Boğazda ağrı hissetme,

· Baş ağrısı görülmesi,

· Kas veya eklemlerde ağrıların görülmesi,

· Farklı tiplerde olabilecek cilt döküntüleri,

· Midede bulantı ya da kusma olması durumu,

· İshal görülmesi,

· Üşüme hissiyatı veya baş dönmesi olarak sayılabilir.

· Nefeste zorlanma olması,

· İştahta kayıp yaşanması,

· Bilinçte bulanıklık oluşması veya konfüzyon durumu,

· Göğüste kalıcı bir şekilde ağrı veya basınç hissedilmesi,

· Yüksek derecede ateş (38 ° C'nin üzerinde) belirtileri ise şiddetli belirtiler arasında gösterilir.





Öncelikle yukarıda açıklanan belirtileri bulunan kişiler mutlaka test yaptırmalıdır. Yakın zamanda enfekte olmuş kişiyle yakın temasta bulunan kişiler kendilerini 2 hafta izolasyona almalıdır.



Test sayısının sınırlı olduğu durumlarda ise öncelik sağlık çalışanları gibi enfekte olma riski yüksek olan kişilerdedir. Sonrasında ise sırada ağır hastalık riski bulunan kişiler özellikle de yaşlılar vardır.

Dünya, COVID-19 varyantı Delta'ya karşı mücadele ederken bilim insanlarından norovirüs uyarısı geldi. Verilere göre, İngiltere'de son aylarda norovirüs vakalarının sayısı üç kat artış gösterdi. Tüm yaş gruplarında görülebilen Norovirüsün en yaygın belirtileri şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma olarak gösteriliyor. Peki, norovirüs nedir? İşte norovirüs belirtileri...

Norovirüs, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumludur. Hastalık bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları, açık ve kapalı toplulukları etkileyebilmektedir. İshal şikayeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık %20'sinden norovirusler sorumludur. Norovirusler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının %60-95'ini oluşturmaktadır.



Norovirüs belirtileri



Norovirüsün kuluçka süresi 18-72 saattir. Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür. Genel olarak ishal ve kusma beraber bulunur. Hastada günde 4-8 kez, kansız, mukussuz orta miktarda dışkılama görülür. Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş (37.5 0C) olabilir. Sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler 24-72 saat devam eder. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir. Fakat genel olarak norovirüs ishalleri kendi kendini sınırlar, hastaneye yatmayı gerektirecek ciddi dehidratasyona neden olmaz.



Nasıl Bulaşır?



Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olup kusmukla da olabilir. Bulaşma sıklıkla yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restorantlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içi bireylerde görülmekte ve bu gruplarda salgınlar yapabilmektedir. Norovirus salgınları genellikle, kişiden kişiye temas (%35), kontamine su (içme suyu, havuz suları, göl suları, buz küpleri) ve gıda (midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanları, salatalar, dondurma, soğuk yiyecekler, sandviç, taze sebze ve meyveler) ile oluşmaktadır. Virüsün ısı ve klorlamaya nispeten dirençli olması su ve gıdayla bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Virüsün dışkıyla atılımı uzun süre (>3 hafta) devam etmekte olup ilk 24- 48 saatte atılımı en üst düzeydedir. En lezzetli yemek tarifleri burada

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