Nörolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Nörolojik hastalıklar nasıl anlaşılır ve tedavi edilir

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Nörolojik hastalıklar farklı çeşitler ile ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu hastalıkların belirtilerinin bulunması halinde teşhisin konulması ve tedaviye başlanması gerekmektedir.

Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

Günümüzde pek çok hastada nörolojik rahatsızlıklar görülmektedir. Bu hastalıkların tedavisi ve belirtileri birbirinden farklı olmaktadır. Çok sık rastlanan nörolojik hastalıklar şunlardan oluşmaktadır:

- Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı yaşlı hastalığı olarak da bilinmektedir. Nörolojik hastalıklar arasında oldukça önemli bir rahatsızlık olmaktadır. Parkinson hastalığı beyinde kalıcı zararlar verebilir ve bu zararlar geri dönülmez tahribatlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavisinin biran önce başlaması gereken bir hastalık olmaktadır.

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- Baş Dönmesi: Baş dönmesi de nörolojik hastalıklar arasında yer almaktadır. Baş dönmesi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Fakat çoğu zaman nörolojik bir hastalığında belirtisi olmaktadır. Kişilerin günlük hayatlarını olumsuz bir şekilde etkileyen baş dönmesi için uzman doktora görünmek ve gerekli tedavinin uygulanması gerekmektedir.

- Alzaymır Hastalığı: B hastalık bir unutkanlık hastalığıdır. Önemli nörolojik hastalıklar arasında yer alan alzaymır kişileri aniden unutacak duruma getirmektedir. Bu nedenden dolayı ciddiye alınması gereken nörolojik bir hastalıktır. Belirli bir yaştan sonra bu hastalığa yakalanma olasılığı da fazla olmaktadır.

Beyin Kanseri: Beyin tümörü veya beyin kanseri beyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması denilmektedir. Beyin kanserinde vücut çok önemli derecede etkilenmektedir. Bu hastalığa yakalanan kişilerde önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Çoğu zaman kötü huylu olan beyin kanseri en tehlikeli nörolojik hastalıklar arasında yer almaktadır.

Nörolojik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Nörolojik hastalıkların insan vücudunda belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler şunlardır:

- Nörolojik hastalıkların en önemli belirtisi bayılmadır. Özellikle beyin kanserinde sık sık bayılma gözlemlenmektedir. Bayılmaya bağlı olarak başka semptomlar da görülmektedir.

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- Beyin hastalıklarında ortaya çıkan semptomlardan birisi de baş ağrılarıdır. Özellikle beyin kanserinin en önemli belirtisi olmaktadır. Baş ağrısının sürekli görülmesi ile ortaya çıkmaktadır.

- Nörolojik hastalılardan olan parkinson hastalığının belirtisi titremedir. Titreme ile birlikte başka belirtilerin de görülmesi bir nörolojik hastalığın habercisi olabilir.

Nörolojik Hastalıklar Nasıl Anlaşılır?

Nörolojik hastalıklarda bazı belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Hastanın kronik hastalıkları, ailesinde bulunan genetik olabilecek sağlık problemler, gözden geçirildikten sonra hastalığın ne olduğunun anlaşılması için bazı testler yapılmaktadır. Tamamı sonuçlandıktan sonra hastalık doğru bir şekilde saptanır ve tedavisi uygulanır. Nörolojide kullanılan tanı yöntemleri şunlardır:

- BAER

- Karatoid Doppler Ultrason

- Serebal Anjiyografi

- BT / CT

- EEG

- EMG

- LP

- MRI

- PET

- SPECT

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Nörolojik Hasatlıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Nörolojik tedavisinden önce tanı konulması çok önemlidir. Tanı konmak için birden fazla tetkikler yapılmaktadır. Tanı konulmasının ardından hastalığın şekline ve derecesine göre tedavi uygulanır.

Nörolojik hastalıkların tedavisinde genel olarak belirli ilaçlar bulunmamaktadır. Fakat en genel anlamda kişilerin bozulmuş olan nörotransmitter akımının düzenlenmesini yada var ise psikiyatrik bozuklukların giderilmesini sağlayan ilaçlar verilir. Hastalara verilen bu ilaçların yanı sıra bulantıyı önleyici veya ağrı kesici gibi diğer belirtilerin azalması için de ilaçlar verilmektedir. Böylece hastalarda tedavi yaşanan problemlere bağlı olarak kişisel bir şekilde ayarlanmaktadır.