Nörolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Nörolojik hastalıklar nasıl anlaşılır ve tedavi edilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Aşı olmadan yan etki hissettiler Hangisi gerçek, hangisi değilAşı olmadan yan etki hissettiler! Hangisi gerçek, hangisi değil?#Pandemi
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Kritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyorKritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyor#İsmail Demir
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Numaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… Sen şanslısın denilince tekrar oynadıNumaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… 'Sen şanslısın' denilince tekrar oynadı#Kayseri
Çapraz sorguda itiraf etmişti Azranın duruşmasında gerginlik çıktıÇapraz sorguda itiraf etmişti! Azra'nın duruşmasında gerginlik çıktı#Antalya
Bölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi miBölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi mi?#Deprem
En büyük uzay bilmecesini çözmeye ramak kaldıEn büyük uzay bilmecesini çözmeye ramak kaldı! #Uzay Yolculuğu
Bu nasıl anne Öz kızını ayının önüne böyle attıBu nasıl anne! Öz kızını ayının önüne böyle attı#Özbekistan
Dünyanın en büyük varlık fonunun CEOsundan enflasyon uyarısıDünyanın en büyük varlık fonunun CEO'sundan enflasyon uyarısı#Norveç Varlık Fonu
Büyük tehlikeyi açıkladı Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilirBüyük tehlikeyi açıkladı! 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir'#Ece Erken
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
ABDden sonra İngiltere de devreye girdi Rusyayı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacakABD'den sonra İngiltere de devreye girdi! 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak'#RUSYA
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Nörolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Nörolojik hastalıklar nasıl anlaşılır ve tedavi edilir

#Sağlık#Nörolojik Hastalıklar#Nörolojik Hastalıklar Nelerdir
Nörolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir Nörolojik hastalıklar nasıl anlaşılır ve tedavi edilir

Dünyada nörolojik hastalıklar en sık rastlanılan sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde de pek çok kişide bu rahatsızlıklar görülmektedir. Bu nedenle nörolojik hastalıkların neler olduğu ve belirtileri çok sık araştırılmaktadır. Peki nörolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Nörolojik hastalıklar nasıl anlaşılır ve tedavi edilir? Sizlere nörolojik hastalıklar hakkında bilinmesi gerekenleri detaylıca derledik.

Haberin Devamı

Nörolojik hastalıklar farklı çeşitler ile ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklardan bazıları önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu hastalıkların belirtilerinin bulunması halinde teşhisin konulması ve tedaviye başlanması gerekmektedir.

 Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

 Günümüzde pek çok hastada nörolojik rahatsızlıklar görülmektedir. Bu hastalıkların tedavisi ve belirtileri birbirinden farklı olmaktadır. Çok sık rastlanan nörolojik hastalıklar şunlardan oluşmaktadır:

 - Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı yaşlı hastalığı olarak da bilinmektedir. Nörolojik hastalıklar arasında oldukça önemli bir rahatsızlık olmaktadır. Parkinson hastalığı beyinde kalıcı zararlar verebilir ve bu zararlar geri dönülmez tahribatlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavisinin biran önce başlaması gereken bir hastalık olmaktadır.

Haberin Devamı

 - Baş Dönmesi: Baş dönmesi de nörolojik hastalıklar arasında yer almaktadır. Baş dönmesi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Fakat çoğu zaman nörolojik bir hastalığında belirtisi olmaktadır. Kişilerin günlük hayatlarını olumsuz bir şekilde etkileyen baş dönmesi için uzman doktora görünmek ve gerekli tedavinin uygulanması gerekmektedir.

 - Alzaymır Hastalığı: B hastalık bir unutkanlık hastalığıdır. Önemli nörolojik hastalıklar arasında yer alan alzaymır kişileri aniden unutacak duruma getirmektedir. Bu nedenden dolayı ciddiye alınması gereken nörolojik bir hastalıktır. Belirli bir yaştan sonra bu hastalığa yakalanma olasılığı da fazla olmaktadır.

 Beyin Kanseri: Beyin tümörü veya beyin kanseri beyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması denilmektedir. Beyin kanserinde vücut çok önemli derecede etkilenmektedir. Bu hastalığa yakalanan kişilerde önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Çoğu zaman kötü huylu olan beyin kanseri en tehlikeli nörolojik hastalıklar arasında yer almaktadır.

 Nörolojik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

 Nörolojik hastalıkların insan vücudunda belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler şunlardır:

 - Nörolojik hastalıkların en önemli belirtisi bayılmadır. Özellikle beyin kanserinde sık sık bayılma gözlemlenmektedir. Bayılmaya bağlı olarak başka semptomlar da görülmektedir.

Haberin Devamı

 - Beyin hastalıklarında ortaya çıkan semptomlardan birisi de baş ağrılarıdır. Özellikle beyin kanserinin en önemli belirtisi olmaktadır. Baş ağrısının sürekli görülmesi ile ortaya çıkmaktadır.

 - Nörolojik hastalılardan olan parkinson hastalığının belirtisi titremedir. Titreme ile birlikte başka belirtilerin de görülmesi bir nörolojik hastalığın habercisi olabilir.

 Nörolojik Hastalıklar Nasıl Anlaşılır?

 Nörolojik hastalıklarda bazı belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Hastanın kronik hastalıkları, ailesinde bulunan genetik olabilecek sağlık problemler, gözden geçirildikten sonra hastalığın ne olduğunun anlaşılması için bazı testler yapılmaktadır. Tamamı sonuçlandıktan sonra hastalık doğru bir şekilde saptanır ve tedavisi uygulanır. Nörolojide kullanılan tanı yöntemleri şunlardır:

 - BAER

 - Karatoid Doppler Ultrason

 - Serebal Anjiyografi

 - BT / CT

 - EEG

 - EMG

 - LP

 - MRI

 - PET

 - SPECT

Haberin Devamı

 Nörolojik Hasatlıklar Nasıl Tedavi Edilir?

 Nörolojik tedavisinden önce tanı konulması çok önemlidir. Tanı konmak için birden fazla tetkikler yapılmaktadır. Tanı konulmasının ardından hastalığın şekline ve derecesine göre tedavi uygulanır.

 Nörolojik hastalıkların tedavisinde genel olarak belirli ilaçlar bulunmamaktadır. Fakat en genel anlamda kişilerin bozulmuş olan nörotransmitter akımının düzenlenmesini yada var ise psikiyatrik bozuklukların giderilmesini sağlayan ilaçlar verilir. Hastalara verilen bu ilaçların yanı sıra bulantıyı önleyici veya ağrı kesici gibi diğer belirtilerin azalması için de ilaçlar verilmektedir. Böylece hastalarda tedavi yaşanan problemlere bağlı olarak kişisel bir şekilde ayarlanmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Nörolojik Hastalıklar#Nörolojik Hastalıklar Nelerdir

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs