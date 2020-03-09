Nöroloji nedir? nöroloji ne demek? Nöroloji doktoru (Nörolog) neye ve hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji; kan damarları, beyin, kas ve sinirleri içermiş olan sinir sistemi bozuklukları ile ilgilenen tıp dalıdır.



Nöroloji Nedir?

Nöroloji terimi iki ayrı kelimeden oluşur. ''Sinir'' manasına gelen ''nöron'' ve '' çalışma'' manasına gelen ''logia'' kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan nörolojinin temel alanları; periferik, merkezi ve otonom sinir sistemidir.

Nöroloji; beyin, omurilik, beyincik, omurilik soğanı ile bu organların başka organlar ile iletişimini sağlayan sinir ağlarındaki işleyiş ve kaslarla birlikte koordineli olarak çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışan daldır. Bu yerlerde ortaya çıkan rahatsızlıklar nörolojinin ilgilendiği asıl konulardır. Sinir sistemi; uyaranları beyin aracılığıyla organlara, organlardan beyne ileten tellerle ve bunların oluşturmuş olduğu ağlar şeklinde tarif edilmektedir.

Nöroloji Ne Demek?

Beyin; sinirleri, omuriliği ve sinir sistemini oluşturur. Beraber bedenin bütün çalışmalarını kontrol ederler. Sinir sisteminin bir bölümünde bir şeyler ters gittiği zaman; konuşma, hareket etme, yutma, öğrenme ya da nefes alma konularında problemler yaşanabilir. Böyle durumlarda nöroloji bölümüne başvurulur. Nörolojinin anlamı; sinir ve çalışma kelimelerinin Latincesinden oluşmuştur.

Nöroloji Doktoru (Nörolog) Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji doktorları aşağıdaki tüm hastalıklara bakar;

- Migren, kronik baş ağrısı, gerilim ve küme ağrıları gibi baş ağrıları,

- Epilepsi veya sara gibi hastalıkların neden olduğu her türlü nöbet türü,

- Damar tıkanıklığı, baloncuk, kanama ve damar anomalilerinden kaynaklanan felç, beyin- damar rahatsızlıkları veya inmeler,

- Alzheimer ve başka bunamalar, beyin suyu basıncı çoğalması bunamaları, vitamin ve hormon eksikliğine bağlı bunamalar gibi unutkanlıklar,

- Multiple Skleroz ve beynin başka yangısal rahatsızlıkları,

- Kas rahatsızlıkları

- Baş dönmesi,

- Beyin enfeksiyonu,

- Omurilik rahatsızlıkları,

- Yüz felci,

- Sinir sıkışması,

- Uyku ile alakalı bozukluklar,

- Ani ve şiddetli olan ağrılar,

- Hareket bozuklukları,

- Boyun, bel fıtığı ve ağrısı,

- İstemsiz hareketler,

- Sinir hücresinin erken yozlaşmasının rahatsızlığı gibi tüm rahatsızlıklar nöroloji tıp dalının ve nörolog doktorlarının incelediği rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Kişide bu hastalıklardan herhangi birisi bulunuyorsa, nöroloji bölümüne gitmesi sağlığı açısından oldukça önemlidir.



Nöroloji Bölümü

Nöroloji bölümü, sinir sistemi bozukluğu ve rahatsızlıklarının teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi bilim dalı şeklinde tanımlanabilir. Eğer hasta, sinir sistemi ya da beyinle bağlantılı olarak belirtileri yaşıyor ise bir nöroloğa yönlendirilmektedir. Örnek olarak; kafa travması, kafa karışıklığı, baş ağrısı, nöbet, duygu farklılıkları, kas ve koordinasyon problemleri sonucunda ilk önce bir nöroloğa başvurmak gereklidir.

Nörolojik rahatsızlıkların teşhisi ilk şekilde oldukça detaylı bir öykü ve fiziki muayene yapılır. Gerek vaziyetlerde görüntüleme testlerinden de faydalanılır. Nörologların tedavi sahasına giren kimi bozukluk ve hastalıklar içerisinde; felç, Alzheimer rahatsızlığı, Parkinson, Multiple Skleroz, ALS, migren, epilepsi, ağrı, uyku bozukluğu, titreme, omurilik ve beyin yaralanması, periferik sinir rahatsızlıkları ve beyin tümörü sayılabilir.

Nörolog (Nöroloji Doktoru)

Pek çok insan hastalandığı zaman, doktora gitmek adına ilk önce hastalığına hangi bölümün baktığını merak eder. Nörolog doktorları, sinir sistemi rahatsızlıklarına bakan ve bu konuda uzmanlaşan tıp doktorlarıdır. Nöroloji sahasında çalışan bütün doktorlara nörolog ismi verilir. Nörologlar, yukarıda bahsi geçen bütün hastalıklara bakan kişilerdir. Bu yüzden yukarıdaki belirtilerin olması halinde kişinin gitmesi gerektiği doktorlar, nörologlardır.