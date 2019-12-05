Nezle nasıl geçer? Nezleye ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Nezle, grip ile birlikte en yaygın görülen kış hastalıklarının başında gelmektedir. Gribi oranla belirtileri ve etkileri çok daha kısa süreli olup, hastalık genelde ayakta atlatılır. Sadece sonbahar ve kış aylarında değil mevsim geçişlerinde de sıklıkla nezle olunabilir. Üst solunum yollarının tıkanması başta olmak üzere birçok farklı nedeni olabilir. Alerjik nedenlere bağlı nezle çeşitleri de mevcuttur. Eğer dikkat edilmezse, bu rahatsızlık kısa sürede gribe dönüşebilir.

Nezle Çeşitleri

1- Kısa süreli nezle: Süresi 2 gün ile bir hafta arasında değişen nezle türüne verilen genel isimdir. Her yaşta cinsiyet fark etmeksizin görülebilir. Hastalığın başlangıcında kişiler ''hafif kırgınlık'' ve yorgunluk hissedebilir.

2- Alerjik nezle: Başta saman nezlesi olmak birçok farklı nezle türü alerjik nezle ismiyle tanımlanıyor. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde görülme riski de mevcuttur. Çocuklarda görülme oranı yetişkinlere oranla dört - beş kat daha fazladır. Koku kaybı en belirgin belirtileri arasında yer alıyor.

3- Kronik nezle: Sürekli olarak tekrarlayan nezle türüdür. Etkilerini tamamen ortadan kaldırmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Tekrarlayan kronik nezleler gribe dönüşüyor ve kişinin günlük hayatını olumsuz olarak etkiliyorsa ilaç takviyesi alınabilir.

Nezle Belirtileri

1- Güçten düşme: Özellikle sabah uykudan kalkıldığında kişiler kendilerini son derece güçsüz hissedebilir. Hapşırık ve öksürük emareleri görülebilir. Bağışıklık sisteminin giderek zayıflamasının önüne geçilmezse bu hastalık önce gribe sonra bronşite dönüşebilir. Bu nedenle zamanında önlem alınmasında büyük fayda bulunmaktadır.

2- Burunda kızarıklık: Sürekli hapşırma sonucu burnun tepe noktasında kızarıklıklar meydana gelebilir. Yumuşak bir yapıya sahip olan özel üretilmiş peçetelerin kullanılması çok daha sağlıklı olacaktır.

3- Ateş: Gribe oranla fazla ateş olmasa da özellikle çocuklarda ateş yükselebilir. Ateş düşürmeye yönelik önlemlerden biri değerlendirilmelidir. Bir bez ıslatılarak alına koyulabilir.

4- Gözlerde sulanma: Gribe çevirmeye müsait nezlede belirtiler çok daha yoğun hissedilir. Gözlerde sulanma ve yanma hissinin yanı sıra kulaklarda dolgunluk ve baş ağrısı da bu belirtiler arasında sıralanabilir.

Nezle Nedenleri

1- Virüs: Tespit edilmiş yüzden fazla virüs, nezleye sebep olabilmektedir. Hastalık başlangıcı bulunan kişilerle aynı havayı solumak ve tokalaşmak dahi bulaşıcı bir hastalık olan nezlenin yayılmasına neden olmaktadır.

2- Mevsime uygun giyinmemek: Çok ince kumaşlarla üretilmiş giysileri soğuk ve serin havalarda giymek nezleye davetiye çıkarmak demektir. Bunun dışında soğuk zeminlere yalın ayak basmak ve yağışlı havalarda bere ya da şemsiye kullanmamak da ana nedenler arasında gösteriliyor.

3- Hijyen kurallarına dikkat etmemek: Başkasının kullandığı eşyaları kullanmak ya da kıyafetleri giymek nezle gibi son derece bulaşıcı bir hastalığın kişilere bulaşmasına neden olur. Eller sık sık yıkanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Nezle Nasıl Geçer?

1- İstirahat: Nezle olan kişiler işlerinden izin alarak en az bir gün dinlenmelidir. Bağışıklık sisteminin yeniden güçlenmesi için bol bol dinlenmekte fayda var.

2- Bol bol su alınmalı: Nezlede kişiler farkında olmasa da sıvı kaybına uğrar. Bunun önüne geçmek için bol bol su tüketilmelidir. Günde en az 3- 4 litre su tüketen kişiler nezleyi çok çabuk atlatır ve gribe dönüşmesine engel olur.

Nezleye Ne İyi Gelir?

1- Bitki çayı: Nane - limon, ada çayı ve papatya çayı bitki çayları nezle belirtilerini azaltır. Kişiler rahatlamış hisseder ve çok daha rahat nefes alır.

2- Burun açıcı spreyler: Burun tıkanıklığından kurtulmak için özel spreyler kullanılabilir. Buhar banyosu da işe yarayan yöntemlerden bir diğeridir.