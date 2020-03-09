Nefroloji nedir? Nefroloji ne demek? Nefroloji bölümü neye ve hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları ile ilgili olan tıp bilimidir.

Nefroloji Nedir?

Sözcük anlamı olarak böbrek bilimi demektir. Yunan dilinde “nephros” böbrek demektir. Bunu tamamlayan bilim anlamına gelen “ology” ise kelimeyi böbrek bilimi olarak tamamlar. Nefroloji bölümünde uzmanlığını tamamlamış olan bir doktora ise “nefrolog” denilmektedir.

Nefroloji Bölümü

Hastaneler içerisinde birçok bölüm bulunuyor. Bu bölümler arasında iş alanları birbirine benzediği için nefroloji bölümü ile üroloji bölümü birbiri ile çok karıştırılıyor. Nefroloji bölümü böbreklerin hem hastalıkları hem de sağlığı ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Fakat üroloji bölümü ise; hem erkeklerin hem de kadınların boşaltım sistemi organları ile sadece erkeklerin üriner sistem organlarının hastalıkları ve sağlıklarıyla ilgilenen bir tıp bilim dalıdır.

Nefroloji bölümünün ilgilendiği organ böbreklerdir. Böbrekler hayati fonksiyonların devamlılığını sağlayan çok önemli organlardan biridir. Böbreklerin çok önemli birkaç görevi vardır. Beslenme ile alınan gıdalardaki sıvıları filtreleyerek atıkların atılmasını sağlar. Kullanılan bazı ilaçların vücuttan uzaklaştırılmaları böbrekler ile gerçekleşir. Vücudun önemli iç dengesi olan asit baz dengesinin korunmasını sağlar. Bu kadar önemli görevlere sahip olan bu organ ile nefroloji bölümünde çalışan uzman nefrologlar ilgilenmektedir.

Nefroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Böbrekler ile ilgili olan tüm hastalıklar nefroloji bölümünün ilgi alanına girmektedir. Nefroloji bölümünün ilgilendiği bazı hastalıklar şunlardır:

- Asit baz dengesinde meydana gelen sorunlar

- Hidronefroz isimli hastalık olan böbrek büyümesi

- Doğuştan meydana gelen böbrek içerisinde meydana gelen ve böbrek fonksiyonlarını bozan içi sıvı dolu keseciklerin oluşturduğu polikistik böbrek hastalığı

- Böbrek iltihaplanması olan nefrit

- Nefrotik sendrom hastalığı

- Böbreklerden atılan ilaçların ve toksik maddelerin yan etki oluşturduğu durumlar

- Diyaliz yapılması gereken hastalar ve uzun süreli diyalizin meydana getirdiği komplikasyonlar

- Çeşitli nedenler ile aniden gelişen akut ya da kronik olan böbrek yetmezlikleri

- Böbreğin yapısında bulunan kılcal damarları etkileyen damar hastalıkları

- Mesane de oluşan ve böbreklerde oluşan taşlar

- Böbreklerde çeşitli nedenler ile gelişen enfeksiyonlar

- Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi böbrekler üzerinde komplikasyon oluşturan hastalıkların böbreklere etkisi

- Böbreklerde, mesanede veya üretrada meydana gelen kanser oluşumları

- İdrar yapamama

- İdrarda görülen şeker, kristal, aşırı protein, kan ve çeşitli atıklar gibi durumlar

- Böbreklerde süzme işlemini yapan glomerulus adlı oluşumun fonksiyonlarının bozulduğu glomeruler hastalıklar

- Böbrekler üzerinde bulunan kanalların etkilendiği tubulointerstisyel hastalıkların oluşumu

- Sistemik lupus hastalığı, otoimmün vaskülit hastalığı gibi otoimmün sistemi etkileyen hastalıklar

Nefroloji Bölümünde Uygulanan Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Böbreklerde meydana gelen hastalıkların tanısını ve tedavisini sağlamak için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Nefroloji bölümünün kullandığı bazı tanı ve tedavi yöntemleri şunlardır; hemodiyaliz, böbrek anjiyografisi, böbrek anjiyoplasti, 24 saat idrar analizi, hemodiyafiltrasyon, 24 saat kan basıncı analizi, böbrek transplantasyonu, oto antikor testleridir.

Nefroloji Bölümü İçin Nasıl Randevu Alınır?

Böbrekler ile ilgili herhangi bir sorun için veya böbrek sağlığınızı kontrol ettirmek için nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz. Nöroloji bölümü için randevu almak oldukça basit bir işlemdir. Devlet hastanelerinin nefroloji bölümünden alacağınız randevu için 182’yi arayarak randevu alabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi adresinden kolaylıkla randevu alınabilmektedir. Özel bir hastanenin nefroloji bölümünden randevu almak için özel hastanenin internet sitesi üzerinden veya telefon numarasını arayarak randevu alabilirsiniz.