Nedeni araştırılmalı; yatak yaralarında tedavi yaklaşımları

Emsey Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, kalp damar cerrahilerinde uygulanan yatak yaraları tedavilerinin farklılık gösterebileceğini söyledi. Op. Dr. Sıdıka Altop, “Arterial kökenli durumlarda iskemi temel sorun olup yara yatağının kanlandırılmasıyla iyileşme hızlandırılır. Tıkanıklığın olduğu bölgeye stent, balon ve bypass gibi tedaviler eklenebilir. Yara bakımında öncelik yaraya neden olan hastalığın tedavisi Yaranın büyüme faktörleri ve fibroblast büyüme faktörlerinde PRP (platelet rich plasma) kullanılabilir. Ölü dokuların temizlenmesi kültüre yönelik antibiyotik verilmesiyle kanlanmayı sağlayarak oksijenasyonun arttırılmasıyla hastanın sağlığına kavuşması mümkün olacaktır” diye konuştu.

“AMAÇ KISA ZAMANDA FONKSİYONU DÜZELTMEKTİR”

Deri bütünlüğünün vücudumuzu dış etkenlere karşı koruma ve ısı yalıtımı görevini üstlendiğini söyleyen Op. Dr. Sıdıka Altop , “Yara çeşitli sebeplerle deri bütünlüğünün bozularak canlı dokunun yapı ve fonksiyonunu kaybetmesidir. Yara bakım ve tedavisinde amaç en kısa zamanda deride hasarlanmış olan bölgedeki doku bütünlüğünü sağlamak ve fonksiyonunu düzeltmektir. Ağrıyı azaltmak, enfeksiyona sebep olan etkenleri gerek antibiyotik verilmesi, gerek lokal ölü dokuların temizlenmesi ve bakım solüsyon ve örtüleriyle kontrol etmek gerekir. Yara zemini tedavi için hazırlanırken kanlanma arttırıcı nem ve ısı uygulamaları faydalı olacaktır. Ayrıca doku oksijenasyonunun artırılması hücreler üzerinde yenilenme etkisi sebebiyle yara iyileşmesini hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“NEDENE GÖRE YARA TEDAVİLERİ DEĞİŞİYOR”

Kalp damar cerrahilerinde uygulanan yatak yara tedavilerinin farklılık gösterdiğinin altını çizen Altop, “Bu hastalarda evde veya klinik şartlarda branş hekimleri ve yetkili sağlık elemanları desteği ile tedavilerinin devam etmesi gerekiyor. Uygulanan tedavilerde yara örtüleri, ideal olanlarında mikrobik bariyer oluşturma, organik, ısı, yalıtımlı, nem sağlama, ergonomik ve koruyucu olma gibi özellikler bulunmasına dikkat edilmeli. Büyüme faktörleri ve doku hücre büyüme faktörlerinde PRP kullanılabilir” dedi.