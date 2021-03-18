Müsilaj nedir ve ne işe yarar?

Müsilaj, suyla temas ettiklerinde su alarak şişen, mide bağırsak kanalında sindirilemeyen ve emilemeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adıdır.

Müsilaj nasıl oluşur?

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekir. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğu görülmektedir.

Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor.

Müsilajlar saf olduklarında, beyaz renkli amorf bir kitle halindedirler ve suda kolloidal, viskoz bir çözelti verirler. Bu çözelti yapışıcı değildir. Bazı müsilajlar keten tohumu ve ebegümecinde olduğu gibi çözeltiye amonyum tuzları ilavesiyle çöktürülebilirler.

Müsilaj hangi bitkilerde olur?

Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohumun çimenlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Özellikle kaktüsler, sukulentler ve keten tohumları, zengin müsilaj kaynaklarıdır. Bunun yanında keten tohumu, hatmi kökü, ebegümeci gibi bitkiler de müsilaj içerir.

Müsilaj ne işe yarar?

Keten tohumu gibi müsilaj taşıyan bitkiler tahrişi azaltır

İçeriğindeki lif sayesinde kabızlığa iyi gelir

Toksinlerin yok edilmesine yardımcı olur

Kandaki şeker seviyelerini dengeler

Müsilaj nerelerde kullanılır?

Müsilajlar eczacılık tekniğinde, bakteriyolojide, kültür vasatı olarak kullanılır. İlaçlarda müsilajın laksatif ve yumuşatıcı etkisinden faydalanılır.

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