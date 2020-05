Moringa oleifera, Moringa çayı nedir?

Moringa, deyim yerindeyse mucizevi bir besin. Günümüzde yaprak, yağ, toz ve kapsül şeklinde tüketilen bu bitki, potasyum, protein, A vitamini, demir de dahil olmak üzere zengin besin değerlerine sahip. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olması sayesinde 'mucize ağaç' olarak adlandırılan Moringa, daha çok çay formuyla popüler oldu. Moringa çayı, bitkinin yaş yapraklarının öğütülerek çay haline getirilmesiyle oluşuyor.

Moringa oleifera, "Shojne" olarak Bengalcede , "Munagakaya" olarak Telugu dilinde, "Shevaga" in Marathi dilinde, "Moringa" olarak Tamil dilinde v.s çeşitli dillerde adlandırılır. Moringa cinsinin en çok yetiştirilen ve bilinen türüdür. Mucize ağaç' olarak da adlandırılır,bu bitkinin bu adla adlandırılmasının sebebi ise hemen hemen her parçasının ayrı bir değerinin olmasıdır. Zira tohumundan köküne,sapına kadar bitkinin her parçasından yararlanılmaktadır.

Dağılımı

Anavatanı olan himalaya eteklerindeki Kuzey Hindistan bölgeleridir. Ancak sonrasında dünyanın pek çok bölgesine kültür türleri gönderilerek yetiştirilmeye başlanmıştır. Şu sıralar Endonezya,Srilanka,Malezya,Filipinler,Meksika,Güney Amerika,Orta Amerikada da yetiştirilmektedir. Afrika'da dahası Orta Doğu'da yetiştirildiği bilinmektedir. Yarı kurak,tropik ve sub tropik iklimlerde yetişebilen bir türdür.Soğuğa dayanıklılık haritasında USDA 9-10 olarak belirtilen bölgelerde de yetiştirilebilmektedir ancak bu tür yerlerde normal olarak ağaç -1 ile -9 derece civarındaki ısılarda yapraklarını dökerek,gövdesini kurutarak ölür bununla birlikte kendisi derine kök yaptığı için bir sonraki bahar ayında tekrar yeniden kökten filizlenip,yeniden gövde ve dallarını,yapraklarını,çiçeklerini oluşturabilmektedir. Toprak tercihi de bulunmamaktadır,genel olarak kuru kumlu topraklarda iyi yetişebilmektedir ancak en fakir topraklarda dahi yetişme kabiliyetide bulunmaktadır.Kuraklığa'da dayanıklı bir ağaçtır. Ağaç çok hızlı büyüme kabiliyetine sahiptir,ilk yıl 4 metre büyüyebilir eğer herhangi bir don v.s etkenle karşılaşmazsa sıcak iklimlerde ağacın 6-15 metre arası bir uzunluğa erişebildiği görülmüştür. Ancak kökü derine yaptığı için dar saksılarda yetişebilen bir ağaç olmayıp daha çok bahçelerde ve çok büyük saksılarda yetişebilme kabiliyetine sahiptir

Moringa çayının faydaları nedir

Moringa çayı, Moringa Oleifera isimli bitkinin yapraklarından elde edilen ve son dönemlerde ülkemizde de popüler hale gelen bir çaydır. Moringa bitkisi kökten yapraklarına kadar bütün kısımları çok faydalı olduğundan mucize bitki olarak da bilinir. Moringa ya da tam adıyla Moringa Oleifera, anavatanı Hindistan olan ve Pakistan, Nepal, Filipinler gibi başka ülkelerde de yetiştirilen şifalı bir bitki türüdür. Doğu ülkelerinde diyabet, kalp hastalığı, anemi, artrit gibi pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde nesiller boyunca kullanılmıştır.

Moringa bitkisinin kök, kabuk, yaprak, tohum, çiçek, koza ve meyve gibi tüm kısımları yenilebilir birer şifa kaynağıdır. Fakat daha çok toz haline getirilen yapraklarının doğal bir gıda takviyesi şeklinde kullanımı daha yaygındır. Moringa bitkisinin yaprakları dünyanın birçok ülkesinde gerçek bir mucize besin olarak kabul edilir.

FAYDALARI NELER?

Metabolizmayı hızlandırıyor, bağırsakları temizliyor ve bu sayede yağ yakımına yardımcı oluyor.

Ağrılara iyi geliyor. Özellikle kulak, baş ve mide ağrılarını hafifletme özelliğine sahip.

Doğal mineral eksikliğini gideriyor, vücuda enerji veriyor.

Tokluk hissi veriyor.

Emziren annelerin sütünü artırmaya yardımcı oluyor.

Kalp ve böbrek hastalıklarının olumşumunu önlüyor.

Kırışıklıkları oluşmasına engel oluyor, var olanları azaltarak cildi güzelleştiriyor.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor.