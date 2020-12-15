MIS-C sendromu nedir? İşte MIS-C belirtileri ve tedavi yöntemleri

MIS-C sendromu aileler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Nisan ayında Birleşik Krallık’ta koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra bazı çocuklarda görülen bu hastalık, koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, morarmış veya mavimsi dudaklar gibi semptomlar ile MIS-C sendromu kendisini gösteriyor.

MIS-C NEDİR?

Hastalık, koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor. Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Hastalık koronavirüs hastalığı sırasında görülen sitokin fırtınası dediğimiz durumdan da bazı özellikleri ile ayrılıyor. Artık herkesin bildiği gibi koronavirüs enfeksiyonunda kandaki lenfosit sayıları düşüyor ama MIS-C olgularında lenfositlerdeki düşüklük çok daha belirgin oluyor. Ayrıca hastalık ‘Kawasaki Sendromu’na da benziyor fakat ondan da görülme yaşının daha büyük çocuklarda da olması ile ayrılıyor.

MIS-C BELİRTİLERİ NELERDİR?

MIS- C Hastalığında görülebilecek belirtiler çok farklıdır. Bu belirtiler, solunum sistemi (Göğüs ağrısı, yan ağrısı, solunum sıkıntısı), sinir sistemi (Baş ağrısı, bilinç durumunda değişiklik, meningismus, konvülziyon, fokal nörolojik defisit), deri sistemini ilgilendiren bulgular (kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, dudaklarda kızarıklık, çatlama, şişme, çilek dili, ekstremitelerde şişlik, ekstremite uçlarında cilt soyulması, konjonktivit vs) ve bunlara ilave olarak sistemik bulgulardan olan ateş, kas ağrısı, kemik ağrısı, taşikardi, hipotansiyon, dolaşım bozukluğu, lenf bezi büyüklüğü şeklinde ortaya çıkmaktadır.

MIS-C hastalığının gripten ayrılan özel bir belirtisi olmadığı gibi spesifik bir bulgusu da bulunmamaktadır. Genellikle, COVID-19 testleri yapılarak ve (sürüntü, kan testi) sistemler gözden geçirilerek ilave laboratuvar testleriyle vakalar ayırt edilmeye çalışılır. Çocuklarda aşırı ve açıklanamayan baş ağrısı olduğunda MR veya BT gibi görüntülemelerde istenebilir. MIS-C şüphesi olan hastalar COVID-19 virüsü taşıyan hastalardan farklı bir yerde ve yakından takip edilmektedir.

CDC (Amerikan enfeksiyon komite merkezi) bir çocuk aşağıdaki semptomlardan herhangi birini gösterirse, ebeveynlerin MIS-C belirtilerinin farkında olmalarını ve "hemen" acil yardım almalarını öneriyor.

1- Nefes darlığı

2- Göğüste gitmeyen ağrı veya basınç hissi

3- Yeni başlangıçlı bilinç bulanıklığı

4- Uyanamama veya uyanık kalamama hali

5- Morarmış veya mavimsi dudaklar/ yüz

6- Dayanılamayacak şiddetli karın ağrısı

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavisinde vücutta oluşan inflamatuar yanıtı baskılayacak ilaçlar kullanılıyor. Son dönemde vaka sayılarının ciddi şekilde artması hepimizi korkuturken çocuklarda böyle ciddi tabloların da ortaya çıkıyor olması çok üzücü. Bu nedenle herkesin maske takması, sosyal mesafeye uyması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.