Migrene ne iyi gelir ve nasıl geçer? Migren neden olur? Evde migrene iyi gelen doğal yöntemler ve bitkisel çözümler

Migren, şiddetli bir şekilde hissedilen bir baş ağrısı çeşididir. Kişilerin günlük ve sosyal yaşamlarını olumsuz olarak etkiler. Ani krizler ve nöbetler şeklinde gelebilir. Dünya genelinde milyonlarca kişiye migren teşhisi konulmuştur. Göz kaynaklı rahatsızlıklarda ortaya çıkabileceği gibi nedeni kronik de olabilir. Nadir de olsa çocuklarda da görülebilir. Kadınlarda görülme oranı erkeklere oranla iki kat daha fazladır.

MİGRENE NE İYİ GELİR? EVDE MİGRENE İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER VE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER



Migrene iyi gelen yiyecekler, bitki çayları ve yağlar ile migren evde doğal yöntemler uygulanabilir.

Migren, ataklar halinde gelen baş ağrısı tipi. Gerekli tıbbi önlemlerle birlikte migren azaltmaya yardımcı olacak besinler ve bitkisel çaylar bulunmaktadır. Bu besinler; kereviz, elma, kivi, armut ve sebze çorbası, ıspanak, badem, muz, yoğurt, nane olarak gösterilebilir. Ihlamur, papatya, rezene, zencefil ya da ısırgan otu çayı rahatlamaya ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilecek bitki çaylarındandır. Ayrıca nane yağı, lavanta yağı ve papatya yağı da migren ağrılarına karşı tercih edilebilir. Bu yağlar masaj yapılarak uygulanabilir.

MİGREN NASIL GEÇER?

Hastalar keyfi ilaç kullanımlarından kaçınmalı ve mutlaka bir uzmana görünmelidir. Uyku düzenine dikkat edilmeli, gecenin belli başlı saatlerinde uykuda olmaya özen gösterilmelidir. Çok ışıklı ortamlarda durulmamalı ve gözler dinlendirici gözlüklerle dinlendirilmelidir. Ek olarak beslenmeye özen göstermek de gerekiyor. Başta kahvaltı olmak üzere hiçbir öğün atlanmamalıdır. Düzenli nefes egzersizleri yapmak migren ağrılarını azaltabilir.

MİGRENE NEDEN OLAN YİYECEKLER



Bazı yiyecekler migren ataklarını tetikleyebilir. Bu yiyecekler de şu şekilde sıralanabilir: Çikolata (kafein ve feniletilamin içerir), hazır et suyu tabletleri, alkollü içecekler, çay- kahve, kola gibi kafeini yüksek içecekler, bakla, narenciyeler, fıstık, olgunlaşmış muz, avokado, eskitilmiş peynirler (tiramin ve feniletilamin içerir), sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etler (sodyum nitrat içerir) ve sakatatlar, tofu, turşu gibi salamura ve fermente edilmiş gıdalar, maya, bazı deniz ürünleri ve balıklar (ançüez, sardalya vb).



MİGRENE İYİ GELEN HAREKET VE EGZERSİZLER



Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, migren ağrılarına karşı uygulanabilecek egzersizlerle ilgili bilgiler verdi.



Migren belirtileri yaklaşık bir saat öncesinde genellikle boyun bölgesinde hissedilmeye başlar. Giderek üst bölgelere yayılan ağrı hissi bizim için alarm zillerinin çalmaya başladığını gösterir. Bu ağrıyı hissettiğiniz anda öncelikle rahat bir yere uzanın ve başınızı hafifçe arkaya yaslayın. Nefesi burnunuzdan alıp ağzınızdan verecek şekilde önce tek bir derin nefes alın ve bırakın.Tek derin nefes egzersizini dayanabileceğiniz ölçüde birkaç dakika devam ettirin. Art arda kaç derin nefes alabileceğinizi anlayın ve belirlediğiniz sayıda derin nefesi alıp verin. Her derin nefes ardından bir sonraki derin nefes sayısını arttırın. Yani tek nefesten önce iki sonra üç kez arka arkaya olacak şekilde nefes egzersizlerini devam ettirin. Belirlediğiniz nefes sayısına göre derin nefes alma seanslarının sonrasında normal nefese dönüş yapın ve kendinizi hazır hissettiğinizde zorlamadan aynı şekilde derin nefes alın. Ağrının azaldığını hissettiğinizde işlemi zorlanmadan devam ettirin.





MİGREN NEDEN OLUR? MİGRENİ TETİKLEYEN DURUMLAR

1- Stres ve kaygı: Migrenin hem beslenmeye dayalı hem fiziksel hem de psikolojik nedenleri olabilir. Psikolojik nedenlerin başında ise stres faktörleri geliyor. Hayatında ya da iş yaşamında yüksek oranda stres hisseden kişilerde migren çeşitleri daha sık görülmektedir. Stres ve kaygı faktörlerinden uzaklaştıkça atakların süresi ve şiddeti de azalır.

2- Beslenme alışkanlıkları: Yeni yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular ışığında beslenme alışkanlıklarının da migreni doğrudan doğruya tetiklediğini gözler önüne sermiştir. Kalsiyum, demir ve B vitamini açısından zengin olan gıdaların tüketilmesi tüm ağrı semptomlarını azalttığı gibi migreni de önler.

3- Uyku düzensizliği: Az ve yetersiz uyumak beynin çalışma prensibini derinden etkiler. Bu da birçok farklı sorunun sirayet etmesine neden olabilir. Günde altı saat ya da daha az uyuyan kişilerde migren ağrıları çok şiddetli hissedilebilir. Uykusuzluğa bağlı yorgunluk da en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

MİGRENİN FİZİKİ BELİRTİLERİ NELER?

1- Şiddetli hissedilen baş ağrısı: Migren ağrıları diğer baş ağrılarından çok daha şiddetli hissedilir. Hastadan hastaya değişse de migrenin yol açtığı ağrılar kişinin tüm yaşamını etkileyecek düzeydedir.

2- Görme bozuklukları: Işığa karşı aşırı hassasiyet gösteren migren hastaları, çeşitli görme kusurlarıyla uğraşabilir. Bulanık ve çift görme bu kusurlar arasında sıralanabilir.

3- Mide bulantısı: Bazen kusmaya varan mide bulantıları özellikle akut seviyedeki migren hastalarında görülebilir.

MİGREN HASTALIĞININ PSİKOLOJİK VE ZİHİNSEL BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Duygu durum bozukluğu: Migren, tüm psikolojiyi etkisi altına alan, son derece kuvvetli etkileri olan bir hastalıktır. Kişiler aniden çok neşeli olabileceği gibi birdenbire karamsarlığa düşüp kendini toplumdan izole edebilir.

2- Odaklanmada zayıflık: Ağrılar o kadar şiddetlenir ki kişi gündelik yaşamındaki en ufak bir şeyi yaparken bile güçlük çekebilir. Düşünce gücünde de azalma görülebilir.

3- Durgunluk ve güçsüz hissetme: Sosyal hayatını felç eden migren kişilerin insanlar arasında durgun olmasını sağlar. Hastalık boyunca bireyler kendilerini güçsüz hisseder.

SİNÜZİT VE MİGREN BELİRTİLERİ

Migren belirtilerine ve ne iyi gelir sorusu için içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Sinüzit belirtileri konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

MİGREN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1- Auralı migren: Direkt olarak görme bozukluğuna yol açan migren çeşididir. İlk belirtileri büyük oranda çocukluk döneminde ortaya çıkar. Şekil bozuklukları, baş dönmesi ve çift görme gibi belirtileri mevcuttur. Şiddetli ağrılara sebep olan bu hastalık uzmanlar tarafından en şiddetli migren tipi olarak tanımlanmıştır. Atakları günün herhangi bir saatin gelebilir. Auralı migren atakları yarım saat ile bir saat arasında değişkenlik gösteriyor. Hastalar ışığa karşı aşırı hassastır. Aşırı ışıklandırılmış ortamlarda sürekli olarak baş ağrısı hissedilir.

2- Aurasız migren: Diğer migren çeşitlerine göre daha az hissedilen migren tipidir. Genellikle kronik olarak yerleşir ve ara ara atak dönemleri olur. En ileri safhalarda bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Adet dönemlerinde hissedilmesi ihtimali oldukça yüksektir.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız.





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