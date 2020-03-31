Migren nedir, özellikleri neler? İşte migren belirtileri

Doktora en fazla başvurulan rahatsızlıklardan biri olan migren, sıradan bir baş ağrısı olmayıp, tedavisi mümkün nörolojik bir hastalıktır. Zaman zaman ataklar yapan, başın genellikle bir tarafında zonklayıcı bir ağrıyla birlikte bulantı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları, baş dönmesi bulunabilen bir ağrıdır.

Migrenin belirtileri ve özellikleri nelerdir?

Toplumda % 15-20 oranında görülür.

Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır.

Kişiyi günlük aktivitesinden alıkoyacak kadar şiddetli olabilir.

Genelde ağrı başın tek tarafındadır (%70 oranında)

Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir

Bulantı ve kusma olabilir

Krizler (atak) halinde gelir

Ağrı 3 - 72 saat sürebilir

Ağrı başlangıcında görme bozuklukları olabilir (auralı

tipinde)

Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar

Kişi ışıktan ve sesten rahatsız olabilir.

Migren Nasıl Ortaya Çıkar?

Beyindeki kan damarlarının geçici olarak kasılması sonucu migren ortaya çıkar. Kan damarları kasılınca beyne giden kan ve oksijen miktarında azalma meydana gelir. Bu durumda beyin daha fazla kan ve oksijen ihtiyacı olduğu sinyalini gönderince kan damarları genişler ve bunun sonucunda zonklama tarzında ağrı meydana gelir.

Bazı bilimsel açıklamalara göre migren ailesel eğilimi olan kişilerde vücuttaki veya çevredeki değişikliklere farklı yanıt verilmesi sonucu oluşur. Aşağıda belirtilen uyaranlar kişinin sinir sistemini uyararak migren ağrısı oluşumuna neden olur.

Migren nasıl anlaşılır?

Migren, normal baş ağrılarından farklıdır. Kronik baş ağrısı olan hastaların neredeyse tamamı kendilerinde sinüzit veya migren olduğunu düşünür. Ancak kronik baş ağrılarının gerilim baş ağrısı ve küme baş ağrısı gibi başka nedenleri de vardır. Bu yüzden migren baş ağrısı tanısının doğru şekilde konması, tedavinin planlanması açısından önemlidir. Migrenli hastalarda baş ağrılarını geçirmek için atak tedavisi uygulanır. Eğer ağrı sıklığı fazlaysa atakların sıklığı azaltılmaya çalışılır.