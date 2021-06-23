Mide yanmasına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide yanması neden olur? Evde sürekli mide yanmasına iyi gelen yiyecekler ve bitkisel öneriler

Midedeki yanma hissini geçirmek için uygulanan pratik yöntemler, kısa süreli de olsa bu sorunu çözmek için yeterli oluyor. Özellikle yağlı, ekşi ya da baharatlı yiyecekleri tükettikten sonra ortaya çıkan mide yanmasını ortadan kaldırmak için oldukça basit yöntemler var. İşte mide yanması hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Nedeni ne olursa olsun, mide yanmasıyla, evde yapacağınız basit yöntemlerle mücadele edebilirsiniz. İşte mide yanmasına iyi gelen yöntemlerden bazıları...

Mide yanması hissediyorsanız, yapabileceğiniz ilk şey daha bol giysiler giymek ya da kemerinizi gevşetmek olacaktır. Çünkü mide yanması temelde midenizdeki maddelerin yemek borunuzdan yukarı çıkması ve bu sıvının içindeki asidin dokularınızı yakmasından kaynaklanır. Bol giysiler midenizin üzerindeki baskıyı azaltarak rahatlamanıza katkıda bulunur.

Mide yanmasına iyi gelecek bir başka şey de ayağa kalkmaktır. Çünkü oturan ya da yatan insanların duruşu mide yanması yaratıyor olabilir. Oturur ya da yatar konumdaysanız ayağa kalkmak, ayaktaysanız daha dik durmak mide yanmanıza iyi gelecektir. Eğer kalkamayacak durumdaysanız en azından arkanıza birkaç yastık koyarak sırtınızı dikleştirmeyi deneyin.

Evde yapabileceğiniz bir de basit mide yanması ilacı bulunmaktadır: Karbonatlı su. Bunu içtiğinizde midenizdeki asidin bir kısmı nötralize olacaktır. Bir bardak suya, bir çay kaşığı karbonat yeterli olur. Bunu yavaş yavaş içmeniz gerektiğini unutmayın. (Mide yanması sırasında her şeyi yavaş içmeniz gerekir.)

Mide asidin nötralize ederek mide yanmasına iyi gelen şeylerden biri de sakız çiğnemektir. Çünkü sakız çiğnemek ağzınızda tükürük salgısını artırır. Bu sayede bağırsaklarınızda birikmiş asidin yoğunluğu azalır ve vücuttan atılma süreci hızlanır.

Herkes için kötü bir alışkanlık olan sigara, özellikle mide yanması çeken insanlar için ekstra tehlikelidir. Sigara içmek mide yanmasını artırır. Özellikle mide yanması hissettiğiniz esnada sigaradan uzak durmanız şarttır.

Eğer sık sık mide yanması yaşıyorsanız hayat tarzınızda yapmanız gereken bazı değişiklikler de vardır. Bunların başında yatmadan en az 3 saat önce yemeyi kesmek gelir. Yedikten sonra uzanmamak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak ve kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmak da kritik öneme sahip faktörlerdir.

Unutmayın, eğer haftada iki-üç kereden daha sık mide yanması yaşıyorsanız, en yakın zamanda doktorunuza başvurmalısınız.



EVDE SÜREKLİ MİDE YANMASINA İYİ GELEN YİYECEKLER VE BİTKİSEL ÇAYLAR NELERDİR?



Mide yanmasını önlemede havuç, brokoli, tatlı patates, muz, kavun, salatalık, karpuz, kereviz, yulaf ezmesi gibi besinler yardımcınız olabilir. Ayrıca zencefil çayı da mide yanmasının yanı sıra bulantıya da iyi gelebilir.

MİDE YANMASINA SODA VE SÜT İYİ GELİR Mİ?



Süt, soda ve bazı bitki çayları, mide yanmasını engellemek için tercih edilebilir. Ancak bilinçsiz şekilde tüketilmesi şikayetlerin artmasına da yol açabilir. Ayrıca kullanılan ilaçlar varsa, bitki çayı ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle mutlaka uzmana danışılmalı.



EVDE MİDE YANMASINA KARŞI BİTKİSEL ÇÖZÜMLER



Mide yanmasına karşı zencefil kullanılabilir. Yemeklere zencefil kökü ilave edilebilir. Ayrıca çiğ, kuru veya çay olarak tüketilebilir.

Midedeki aside karşı muz veya elma da yenebilir.



Yemeklerden sonra sakız çiğnemek de mide yanmasını azaltabilir. Çünkü sakız çiğnemek ağzınızda tükürük salgısını artırır. Bu sayede bağırsaklarınızda birikmiş asidin yoğunluğu azalır ve vücuttan atılma süreci hızlanır.



Fakat doğal yöntemler herhangi mide ülseri, gastrit gibi hastalıklar varlığında kullanılmamalıdır.



MİDE YANMASI NEDEN OLUR?



Mide yanması, genellikle mide asidinin yemek borusundan yukarı çıkması sebebiyle meydana gelir. Yiyecekler ve içecekler, yemek borusunu mideye bağlayan kaslı bir halka sayesinde tek yönlü olarak mideye geçer. Eğer midedeki içerik yemek borusuna geri gelirse de bu durum meydana gelir. Mide yanmasının birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında; gastrit,reflü, belli gıdalara hassasiyet, bazı ilaçlar, mide fıtığı gibi durumlar gösterilebilir. Ayrıca işlenmiş gıdalar, peynir, turunçgiller, domates ve kahve gibi besinler ile stres de mide yanmasına yol açabilir.



SÜREKLİ MİDE YANMASI NEDENLERİ



Eğer sık sık mide yanması yaşıyorsanız hayat tarzınızda yapmanız gereken bazı değişiklikler de vardır. Bunların başında yatmadan en az 3 saat önce yemeyi kesmek gelir. Yedikten sonra uzanmamak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak ve kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmak da kritik öneme sahip faktörlerdir. Unutmayın, eğer haftada iki-üç kereden daha sık mide yanması yaşıyorsanız, en yakın zamanda doktorunuza başvurmalısınız.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız.

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