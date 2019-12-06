Mide gazına ne iyi gelir? Mide gazı nasıl geçer? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Mide gazı sorunu, pek çok insanı rahatsız eden ve sosyal hayatını etkileyen bir durumdur. Mide gazının ana başlangıcı üst sindirim sistemi ile onikiparmak bağırsağına kadar uzanır. Yani mide gazı bu organlar üzerinde birikerek meydana gelir. Özellikle gazın bağırsaklarda yoğun şekilde birikerek artması halinde kişiler şiddetli ağrılar hissedebilir. Pek çok kişinin şikayet ettiği mide gazı problemi çoğu kişide yemeklerden sonra görülmektedir. Bu durumun önüne geçmek için öncelikle tüketilen besinlere çok dikkat etmek gerekir.

Mide Gazı Etkileri



Sağlıklı bir insan günlük yaşamında gün içerisinde ortalama 1-2 litre gaz üretmektedir. Bu oluşan gazı ise 14-20 defa arasında dışarı atmaktadır. Fakat sağlıksız beslenme diğer sindirim sistemi problemleri nedeniyle gaz miktarı değişim gösterebilir. Günlük yaşamın en az şekilde bu sorundan etkilenmesi isteniyorsa mutlaka mide açısından rahatsız edici besinler tüketilmemelidir. Sindirim sistemi sorunlarının başında olan ishal ve kabızlık ise doğrudan mide gazını etkileyen sorunlardır. Bu tür sorunlar varsa mutlaka bir hekimle görüşerek sorunun ana kaynağına ulaşmak gerekir.



Mide Gazının Nedenleri



Mide gazının ana nedenlerinin başında tüketilen besinler gelir. Fakat çoğu zaman farklı nedene bağlı olarak dışarıdan hava yutmak da mide gazına neden olmaktadır. Özellikle kişilerde mide gazı probleminin daha çok yemeklerden sonra arttığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ise ekşi, baharatlı veya çok acı besinler tüketmektir.



Hızlı yemek yiyen kişilerde mide gazı problemi daha çok görülür. Çünkü hızlı yemek yemek kişilerin hava yutmasına neden olur. Ayrıca stres nedeniyle de mide stresten etkilenerek gaz oluşumu yapar. Mide gazına en çok yol açan neden ise aşırı yağlı, asitli, ve baharatlı gıdalar tüketmektir. Ayrıca çok fazla yapay maddelerden üretilen besinlerin tüketilmesi de mide problemlerine yol açar.



Mide Gazının Belirtileri



Mide gazı sorunu pek çok kişi için günlük yaşanan sıkıntılar arasında yer almaktadır. Mide gazı nedeniyle yaşanan sorunlar çoğu kişinin günlük hayatını etkilemektedir. Ağrı ya da sancı şeklinde hissedilen sorunlar mide gazından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan mide gazının belirtileri de şu şekildedir;



- Karın ağrısının yaşanması,

- Krampların oluşması,

- Karında şişlik hali,

- Karın bölgesinde ağırlık hissetme,

- Sürekli geğirme,

- Yemek yedikten sonra hissedilen bulantılar,

- Hızlı doyma.



Mide Gazı Nasıl Giderilir?



Mide gazını önlemek için öncelikle yemek çeşitlerine dikkat etmek gerekir. Yemek tercihleri arasında mutlaka haşlanmış ve uzun süre kısık ateşte pişmiş yiyecekler tüketilmelidir. Ayrıca az yağlı ve az baharatlı, soslu besinler yenmelidir. Özellikle hazır sos olarak yemeklerde tüketilen besinler azaltılmalıdır. Çok fazla ekşi ve baharatlı soslar kullanılmamalıdır. Evde yemek hazırlanırken ev yapımı soslar tercih edebilirsiniz. Bu tercihlerde mutlaka baharat seviyesini de azaltmanız gerekir. Düzenli beslenmeye özen göstermeli ve öğün atlamamalısınız.



Mide Gazına İyi Gelen Bitkisel Ürünler



Mide gazı problemlerini en aza indirmek ve çözüm bulmak için doğal yöntemlere ve bitkisel çaylara başvurulabilir. Özellikle bitkisel çaylar hızlı şekilde mide ağrılarına ve gazlarına çare olurlar. Bu çaylar arasında özellikle nane çayı idealdir. Nane çayı sindirim sistemine doğrudan etki ederek, sindirim sisteminin daha doğru şekilde çalışmasına katkı sağlar. Ayrıca anason çayı da mide gazının hafifletilmesinde etkili bir rol oynar. Mide problemleri için tercih edebileceğiniz diğer seçenekler ise;



- Tarçın çayı,

- Papatya çayı,

- Zencefil,

- Rezene,

- Kakule (yeşil çay içerisine ekleyerek, tüketebilirsiniz.)