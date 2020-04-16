Mevsimsel saç dökülmesi

Bazen kişiler saçlarının sürekli döküldüğünden şikayet eder. “Saç dökülmesi ne zaman gerçek bir dökülmedir?” buna cevap vermek için kişinin saç döngüsünün bilinmesi önemlidir.

Saçın büyüme, dinlenme ve dökülme dönemleri vardır. Bu dönemler 2-6 sene sürer. Bir saç teli ortalama 5 yılda bir kendini yeniler. Günde ortalama 100-150 saç telinin dökülmesi normal sayılırken bu sayının birden artması veya azalması saç sağlığının bozulduğunun bir sinyalidir.

Ancak kişide saç dökülmesine rağmen seyrelme olmuyorsa bu durum saç döngüsünün hızlı olmasıyla ilgili normal bir durumdur. Bu döngüdeki aksamalar ani bir dökülme yaşatabilir.



Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR



HÜCRESEL TEDAVİ

Hücresel saç tedavisi ile ense ve kulak arkası bölgedeki genetik olarak hemen her zaman dirençli ve sağlıklı kalmak için kodlanmış sağlıklı ve güçlü saç köklerinden yani kişinin kendi saç kökü ve deri dokusundan özel bir hücre süspansiyonu elde edilir. Problemli saçlı deri bölgelerine bu süspansiyonun uygulanmasıyla cansız ve zayıf saç kökünün yenilenmesi ve daha sağlıklı olması için destek verilir. Ortalama 30 dakika süren bu işlemin etkisi 2-5 yıl kadar sürmektedir.





ERKEN TANI ÖNEMLi

Özellikle mevsim geçişlerinde daha sık görülen saç dökülmesi pek çok kişinin ortak problemidir. Saç dökülmesinin etkin tedavisi erken tanıyla mümkündür. Bu yüzden saç dökülmesi ve seyrelmesi şikayeti olan herkes öncelikle bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Tedavide öncelik nedene yönelik eksikliklerin giderilmesi ve aşırı hormonal aktivitenin engellenmesi sağlanır. Bahar aylarında görülen saç dökülmelerinde yenilenen saçların daha sağlıklı çıkması için destekleyici bakım kürleri ve tedaviler yapılır. Bunlar arasında saç mezoterapisi, saç PRP tedavisi, hücresel saç tedavileri sayılabilir.



ŞAMPUANLARIN ETKİSİ

Bir şampuanın saç dökülmesini tedavi etmesi mümkün olmamakla birlikte saçın yapısına uygun olması önemlidir. Kuru saçlar için daha nemlendiricili ve besleyici yağlar içermesi önemlidir. Yağlı saçlar için kullanılan şampuanların ise saç diplerini kurutmadan ve tahriş etmeden yağ dengesini sağlaması ve yine saç dökülme karşıtı şampuanların kimyasal içeriklerinin fazla olmamasına dikkat etmek gerekir.





MEZOTERAPİ VE PRP

Mezoterapi, etkinliği bütün dünyada kanıtlanmış bir geleneksel tıp yöntemidir. Saç mezoterapisi saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyodlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şeklidir.

Saç mezoterapisi ile saç gelişimi için önemli vitaminler, aminoasit, mineraller ve büyüme faktörleri ile hazırlanan özel kokteyller direkt olarak kıl köklerine iletilmekte, damar düzenleyici ajanların etkisiyle kılların daha iyi beslenmesi ve gelişmesi sağlanmakta ve androjenleri nötralize edici ajanlarla kılların minyatürizasyonu engellenebilmektedir.

PRP tedavisiyle de kanınızda dolaşan büyüme faktörü salgılayan tamir hücrelerini ayrıştırıp saçlı deriye uyguladığımızda saç kökleriniz tamir olup daha sağlıklı ve kaliteli saç çıkışı sağlanmaktadır.

Bu yöntemlerin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü yan etki riski olmaksızın ağızdan ilaç takviyesine gerek kalmadan sorunlu bölgenin direkt tedavisi ile etkili sonuçlar alınmasıdır.

EVDE NE YAPABİLİRİZ?

Mevsimsel dökülmelerde biz dermatoloji uzmanlarına başvurmadan önce peki siz evde öncelikle nasıl tedbirler almalısınız? Unutmayınız ki evde aldığınız tedbirlere rağmen saç dökülmeniz 1 aydan uzun sürüyorsa mutlaka zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurmalısınız.

Çünkü erken tanı saç kurtarır.

Haftada 2 defa lavanta çayı tüketmek hem güzel bir uykuya ve stres kontrolüne, hem de mevsimsel saç dökülmesinin azaltılması ve saç uzamasında etkilidir.

Aynı zamanda kepeklenmeyi de azaltıcı etkisi vardır lavanta kürünün.

Demlenen lavanta yapraklarından elde edilen ılık çayı süzdükten sonra saçlı derinize 10 dakikalık masajla yedirirseniz hem masaj ile artan kan dolaşımı hem de lavanta bitkisinin etkisiyle saç kökleriniz canlanacak ve güçlenecektir.

Güçlenen saçlar daha çabuk ve hızlı uzayacaktır.

Evde kına özü içeren doğal saç bakım ürünleri kullanabilirsiniz.

Saç güçlendirici etkisi olan kına, Hindistan’da yetişen bir bitkidir.

Kına, saç ph’ını dengeleyerek parlak ve güçlü görünmesinde önemli bir role sahiptir. Saçların kırılmasını engeller, nemlendirir yağlanmayı ve kepeklenmeyi de azaltır.

Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için tatlı badem yağı, zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağıyla saç derinize masaj yapabilirsiniz.

Sonrasında içeriğinde bitkisel özler ve doğal yağlar bulunan yıkama ürünlerini tercih edin. Aşırı kimyasal içeren dökülme karşıtı olan şampuanlardan kaçının.

Saçlarınızı duruladıktan sonra ılık su ile masaj yapmak, kan dolaşımını artırarak saç dökülmesini azaltmak ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamak için oldukça faydalıdır.







