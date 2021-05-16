Metal Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Metal Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Metal alerjisi modern çağ ile birlikte insanlığın yaşadığı hastalıklardan bir tanesidir. Metallere karşı hissedilen aşırı hassasiyet nedeniyle ortaya çıkar.

Metal Alerjisi Nedir?

Metal alerjisi kişinin bağışıklık sisteminin bazı metallere tepki vermesidir. Bu tepki sonucunda ciltte bazı reaksiyonlar gözlemlenir. Böyle bir durum yaşandığında ise kişilerin alerji tedavisi görmesi gerekir. Özellikle kobalt, krom ve nikele karşı kişilerin hassasiyeti fazla olabilmektedir. Bu metallerin ise yaygın olması, alerji problemlerini arttırabilmektedir.

Metallerle temas halinde çalışan kişilerde gözlemlenen alerji sorunlarının kaynağı anlaşılmıştır. Özellikle nikel alerjisi sıklıkla görülmektedir. Yapısında nikel bulunan ürünleri tüketenler bu rahatsızlığı yaşayabilmektedir. Metal alerjisinin görülme oranı kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Ayrıca son zamanlarda titanyuma alerjik reaksiyon gösterenlerin sayısı artmıştır.

Metal Alerjisi Neden Olur?

Metal alerjisi, metal eşyaların hayatımıza daha fazla katılması ile artmıştır. Kimyasal yapılı maddeler hassas bünyelerde tepkimeye yol açmaktadır. Ailede metal eşyalara, özellikle de nikele hassasiyet varsa, genetik olarak geçebilir. Ayrıca piercing yaptırmak alerjiye neden olabilmektedir. Kobalt, nikel, titanyum, krom gibi metallere hassasiyet fazladır. Titanyum yaygın olarak implantlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Metal Alerjisi Nasıl Geçer?

Metal alerjisi olan kişiler implant veya protez kullanımı sırasında sorun yaşayabilmektedirler. Bu tarz şikâyeti olanların implant ve protezleri alerji yapmayan malzemelerden seçmeleri uygun olacaktır. Metal alerjisi sonucunda yaşanan sorunlar her kişide farklı olacaktır. Alerji yaşanması sonucunda, özel merhemler ve kremler kullanılması gerekir. Ayrıca doktor tavsiyesiyle alerji haplarının alınması söz konusudur.

İmplant sonucu alerji sorunu yaşandığında, implantın vücuttan çıkarılması gerekir. Çünkü böyle bir durumun tedavisi çok kolay değildir. Protez nedeniyle yaşanan bir alerji süreci varsa, protez metal olmayan bir protez ile değiştirilebilir. İlaçlarla sorun çözülemediğinde alerji yapan maddenin vücuttan çıkarılması gerekir.

Nikel nedeniyle alerji yaşandığı durumda kişiye duyarsızlaştırma tedavisi uygulanabilmektedir. İmplant veya protez seçimi öncesi alerji testlerinin yapılması sağlıklı olabilir. Buna göre yapılacak tedavi yöntemi seçilecektir.

Son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanan titanyum ile ilgili alerjik şikâyetler yayınlanmaya başlanmıştır. Özellikle implantlarda titanyum kullanılması ile birlikte titanyum alerjilerinin artacağı görülmektedir.

Metal Alerjisi Belirtileri

İmplantlar vücutta sıvı ile temas ettiğinde paslanabilir. Bunun sonucunda metal iyonları açığa çıkar ve bu iyonlar proteinlere tutunur. Bu durum T hücreleri diye bilinen hücreleri aktif hale getirir. Bu da bağışıklık sisteminin alerji tepkisi vermesine neden olur. İmplantlarda ise deride alerji reaksiyon gözlemlenir.

Kalp hastalarının rahatsızlığında kullanılan stentler ise krom, nikel içeren paslanmaz çelikten imal edilir. Burada da nikel alerjisi görülebilir. Bu durum hasta için sorun teşkil edebilir. Damarlarda tıkanıklık yaşanması söz konusudur. Tüm kullanılan metaller arasında ise en az titanyum alerji yaratmaktadır.

Metal alerjisi kişide bazı belirtileri de ortaya koymaktadır. Bu belirtilerden bazıları ise şunlardır;

Deride şişkinlik

Deri üzerinde kızarıklık

Cilt renginin ve yapısının değişmesi

Yanık benzeri cilt lekeleri

Ciltte sulu yaralar veya akıntılar

Kaşıntı

Metal Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerji tedavisi öncesi alerji ile ilgili tetkikler yapılması mümkündür. Nikel alerjisinin tespiti için yama testi uygulanabilir. Cilde ufak miktarda nikel uygulanır ve yama parçaları ile kapatılır. Birkaç gün sonra bant çıkarılır. Alerjisi olan kişilerin o bölgede kızarıklık yaşadığı gözlemlenir. Nikel alerjisinin tedavisi yoktur. Alerji sorunu için doktorun yazdığı reçeteli ilaçlar vardır.

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