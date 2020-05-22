Menopoz ne demek? Menopoz yaşı nedir? Menopoz belirtileri nelerdir?

Kadınların, yumurtlama döneminin sona ermesiyle girdikleri yeni döneme menopoz adı verilmektedir. Öncelikli olarak bilinmesi gereken en önemli nokta menopozun bir hastalık olmadığıdır. Tamamen doğal ve biyolojik bir sürecin tanımlanması için bu isim kullanılmıştır. Erkeklerde antrpoz ne ise kadınlarda menopoz odur. Kadın, bu dönemden sonra bir daha adet görmez. Birçok farklı belirtisi kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir.

MENOPOZUN FİZİKSEL BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Düzensiz adet: Menopozun ilk evrelerinde düzensiz adet ortaya çıkar. Her 10 kadından 8'inde regl düzensizlikleri saptanmıştır. Bazı kadınlarda ise regl sancıları çok daha şiddetli geçebilir. Bu dönemde yumurtlama azaldığı için böyle belirtiler görmek olasıdır.

2- Aşırı terleme: En soğuk kış günlerinde dahi aşırı terleme görülebilir. Kişiler aynı zamanda çok daha sıkılgan ve tahammülsüz olabilir. Aşırı terleme ile birlikte uyku bozuklukları da ortaya çıkar. Bazı kadınların uyuma süreleri 8 saatten 10 saate çıkarken, bazıları ise sık sık uykularından kalkar.

3- İştah ve kilo artışı: Menopoz dönemine yeni girmiş ya da girmek üzere olan kadınların çoğunluğunda iştah artışı gözlemlenir. Bunun en büyük nedeni vücudun kendini yeniden yapılandırması ve yeni bir düzene girmesidir. İştah artışı ile birlikte kilo artışı da olasıdır.

4- Ağrı semptomları: Yumurtlamanın azalması ile birlikte birçok kadında şiddetli baş ağrısı gözlemlenmiştir. Bu ağrılar kronikleşse de ilk evreden sonra tamamen geçer.

MENOPOZUN PSİKOLOJİK VE ZİHİNSEL BELİRTİLERİ

1- Odaklanmada güçlük: Menopoz dönemi sadece fiziksel değil psikolojik ve zihinsel belirtilerle de ortaya çıkar. Unutkanlık ile birlikte kadınların çoğunda odak problemi ortaya çıkar. Bu, ilk birkaç aylık dönemde hem iş hem de sosyal yaşamlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

2- Öz güven eksikliği: Bu bir geçiş dönemi olduğu için özellikle erken yaşta menopoza giren kadınlarda öz güven eksikliği ortaya çıkabilir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini yetersiz bulan kadınların sürekli olarak desteğe ve teskine ihtiyacı olmaktadır.

3- Cinsel isteksizlik: Zihinsel ve psikolojik tahribat ile birlikte cinsel istekte azalma gözlemlenebilir. Bu da diğer belirtiler gibi geçici olup son evrede yavaş yavaş azalır.

MENOPOZ DÖNEMLERİ

1- Premenopoz: Menopozun fiziksel evrelerinin yavaş yavaş ortaya çıktığı dönemdir. Bazı kadınlarda sadece birkaç ay süren bu dönem, bazı kadınlarda ise bir yıla kadar uzanabilir. Regl dönemindeki düzensizlik bu dönemin en önemli belirtisidir.

2- Menopoz: Kadınlar son kez adet kanaması görür ve menopoz döneminin ikinci evresi başlar. Bu dönemde özellikle psikolojik olarak gözle görülür oranda değişimler yaşanır. Dengesiz ruh halleri, uykusuzluk ve kaygı gibi farklı belirtiler söz konusu olabilir.

3- Postmenopoz: Son dönemdir. Yaşlılık dönemi ile menopoz dönemi arasındaki süreci kapsar. Süresi 5 ile 10 yıl arasında değişkenlik gösterebilir.

MENOPOZ YAŞI KAÇTIR?

Menopoz yaşının herhangi bir sınırı bulunmamaktadır. Erken dönem menopozlarda kırk yaş öncesinde dahi görülme ihtimali bulunmaktadır. Ülkeden ülkeye, iklim ve coğrafi şartlar söz konusu olarak farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 45 - 48 arasında değişkenlik göstermektedir. Avrupa ülkelerinde ise bu ortalama 52 yaş olarak tanımlanmıştır. Bazı durumlarda geç dönem menopoz adı verilen durumlar ortaya çıkabilir. 55 yaşı ve üstü kadınların menopoz olması durumunda bu tanım kullanılmaktadır.

MENOPOZ DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Menopoz dönemine yeni girmiş kadınlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak belli başlı şeylere dikkat etmelidir. Aşırı kilo artışlarına dikkat etmek için sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir. Sinirlilik halini geçiştirmek için spor ve egzersiz yapmaları önerilmektedir.