Megalomani ne demek? Megalomani belirtileri neler?

Megalomani derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. Kendini önemseme duygusunun abartılı bir boyut almasıyla kendisine gerçekle çok uyuşmayan üstün yetenekler yakıştırmasıdır. Hedef seçtikleri kişilere sürekli kendilerinin üst olduğunu kabul ettirme gereksinimi duyarlar. Yapılacak her türlü işte mutlaka kendilerinden onay alınmalıdır. Hedeflerine sessizce işkence yaparlar. Aniden tüm ilişkilerini keser, toplantılara katılımı engeller, verdikleri bilgileri değiştirir ve çağrılara cevap vermezler. Koşullara göre yeni kurallar uydururlar. Bu uydurdukları kurallara kendileri dışında herkesin uymak zorundadır. Böylelikle özellikle işyerindeki başarılarıyla kariyer yolları açık olan hedeflerinin, kariyer yollarını kapatmaya çalışırlar.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?