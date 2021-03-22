Maydanozun faydaları nelerdir? İşte maydanozun bilinmeyen faydaları

Maydanozun faydaları

-Maydanozun içeriğindeki A, C, K vitaminleri ilefolat bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini aynı zamanda lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etki ediyor.

-Potasyum ve demir mineralleri bakımından zengin olan maydanozun 100 gramı 36 kaloridir. Bu nedenle diyet listelerinin başında yer alır.

-Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor. Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor.

-Maydanozun içeriğindeki flavonglikozidinden dolayı idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu sayede maydanoz, böbrek taşı, safra kesesi ve enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı oluyor.

-A vitamininin öncül maddesi beta karoten ve C vitamini içeriğinden dolayı antioksidan özelliğe sahip olan maydanoz serbest radikallerin oluşumunu engelliyor. Maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucu etki gösteriyor.

-Diyabeti olan hastalarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı oluyor.

-Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkili oluyor.

-Maydanoz içeriğindeki beta karotensayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

-Sağlıksız çalışan karaciğer metabolizması, cildin yavaş yavaş tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını yitirmesine ve kişinin yorgun görünmesine, diğer organlarının olumsuz etkilenmesine neden olur. Maydanoz, vücudu yabancı kimyasallardan arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynayarak kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasını sağlar.

-Maydanoz içerdiği yüksek demir, folik asit ve C vitamini sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Yüksek klorofil miktarı da kanı arttırarak kansızlığa engel olur.

Maydanozun yan etkileri

Her ne kadar mucizevi bir bitki olsa da maydanoz fazla tüketildiğinde sağlık problemlerine yol açabiliyor. 10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 ml’den fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin.

Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçının. Fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor.

Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor.

Ciltte döküntüye ve cildin güneşe ekstra hassas hale gelmesine yol açabiliyor.

Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, dikkatli olun. Çünkü içeriğindeki K vitamini ile ilaç etkileşiyor. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini bazı ilaçların etkisini azaltıyor.

Kan basıncını yükseltebildiği için hipertansiyon hastası iseniz maydanoz tüketimini sınırlandırmanız önemli.

Maydanoz kürü nasıl yapılır?

Bir blendırda taze ve doğranmış yarım mangoyu yarım bardak taze ve yıkanmış kıvırcık maydanozla ya da düz İtalyan maydanozuyla karıştırın. Üzerine 2 bardak soğuk su ekleyin. Karışım bulamaç haline gelene kadar karıştırın. Daha farklı ya da tatlı içecekler için mangonun yanı sıra yarım muz da ekleyebilirsiniz. İstenilen kıvamı elde etmek için yarım bardak daha su ekleyebilirsiniz.

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