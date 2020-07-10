Maviyemiş nedir, faydaları neler?

Maviyemiş çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Meyvesi taze olarak yerel pazarlara sunulmakta ve tabla koşullarında 12-15 gün dayanabilmektedir. Meyveleri, kökleri, çiçekleri ve yaprakları ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Süt ve süt ürünleri teknolojisinde (dondurma, meyveli süt-yoğurt), kuru meyve teknolojisinde, meyveli ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat sanayisinde, meyve salatalarında, reçel, marmelât ve konserve sanayisinde de kullanılan maviyemişler gerek meyvesi gerekse yaprakları kurutularak meyve çayı şeklinde de değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca, bitkisi çok sağlam olduğu için kulp (sap) yapımında kullanılmaktadır. Maviyemiş insan sağlığı ve beslenmesi için de çok büyük öneme sahiptir.



MAVİYEMİŞ FAYDALARI



Araştırmalara göre bir bardak maviyemiş meyvesinin 145 gram geldiği ve 21 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 0,5 gram yağ, 19 miligram C-Vitamini, 145 IU A-Vitamini ve 85 kalori içerdiği belirtilmektedir. Ayrıca, 100 gram yenilebilir maviyemişin %83’ünün su, %0.7’sinin protein, %0.5’inin yağ, %15’inin karbonhidrat, %1.5’unun lif olduğu ve 62 kalori sağladığı saptanmıştır.



Ayrıca, yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşımakta, bayanlarda özel günlerin etkisini azaltarak düzene sokmakta ve idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir.



Kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive eden maviyemiş anti kanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir.



Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar, kalp krizi riskini azaltır ve taze olarak yenildiğinde kanı temizler. Besleyici olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür.



Kan şekerini düşürür, lifli yapısından dolayı bağırsak metabolizmasını düzenler ve kan kolesterolünü düşürür.



Gece görüş kabiliyetini artıran maviyemiş, göz yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engeller.



Gözlerde kamaşma, kılcal damar çatlaması ve gece körlüğünü ortadan kaldırır, damar elastikliği ve gözlerin geçirgenliğini artırır. HIV Virüsünün tekrarlanmasını azaltır.



Vücutta biyoaktif madde olarak kullanılan polifenoller, aktosiyaninler, flavanoller ve tanenlerce zengin olup kansere karşı savaşan ellagic asit içeriği oldukça yüksektir. Diyetlerin sağlıklı ve çok değerli bir parçasıdır.



Kabızlık, bulantı, mide kramplarını ve ülseri önler.



Damar sertliği oluşumunu engelleyen maviyemiş varis ve basuru (hemoroit) iyileştirir. Ayrıca sakinleştirici özelliği vardır ve ağız içi yaralarını iyileştirir ve iltihaplar için dezenfektan özelliği taşımaktadır