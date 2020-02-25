Mantar enfeksiyonu nedir? Akciğer mantar enfeksiyonu nedir?

Asperjiloz denilen mantar enfeksiyonuna bu ismi veren bakterinin adı aspergilus fumigatus. Bu mantar türü aslında her türlü alanda bulunuyor ancak sıcak, nemli, ıslak ortamda daha fazla artıyor.

Bu nedenle banyo ve mutfaklarda daha çok görülüyor. 2005 yılında Manchester Üniversitesi'nde yapılan ve Allergy isimli bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmada yastıklarda da bunun geliştiği ve nedeninin tozlar ve ev akarları olduğu söyleniyordu.

Alerjik reaksiyonlara da neden olan mantarlar öksürmek, hapşurmak gibi semptomları tetikliyor. Bu da uzun vadede tedavisi çok zor akciğer enfeksiyonuna neden oluyor.