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Sağlık
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Mantar enfeksiyonu nedir? Akciğer mantar enfeksiyonu nedir?

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Mantar enfeksiyonu nedir? Akciğer mantar enfeksiyonu nedir?
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Akciğer mantarı enfeksiyonu, son günlerde gündemde yer alan hastalıklar arasında yer alıyor. Bazı ortamların tetiklediği mantar enfeksiyonu, nemli ve ıslak ortamlarda daha da fazla artıyor. Akciğer mantarı enfeksiyonu banyo ve mutfaklarda daha fazla görülebiliyor. Peki, mantar enfeksiyonu nedir ve akciğer mantarı enfeksiyonu ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Asperjiloz denilen mantar enfeksiyonuna bu ismi veren bakterinin adı aspergilus fumigatus. Bu mantar türü aslında her türlü alanda bulunuyor ancak sıcak, nemli, ıslak ortamda daha fazla artıyor.

Bu nedenle banyo ve mutfaklarda daha çok görülüyor. 2005 yılında Manchester Üniversitesi'nde yapılan ve Allergy isimli bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmada yastıklarda da bunun geliştiği ve nedeninin tozlar ve ev akarları olduğu söyleniyordu.

Alerjik reaksiyonlara da neden olan mantarlar öksürmek, hapşurmak gibi semptomları tetikliyor. Bu da uzun vadede tedavisi çok zor akciğer enfeksiyonuna neden oluyor.

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