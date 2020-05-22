Magnezyum eksikliği nedir? Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Bireylerin vücudunda en fazla görülen mineral ve vitamin eksikliğinin başında D ve B12 vitamini gelmektedir. Bunların ardından ise magnezyum eksikliği karşımıza çıkmaktadır. Magnezyum eksikliğinin tıptaki adı Hipomagnezemi olarak bilinir. Bu eksiklik aslında çok hafife alınan ama oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Magnezyum eksikliğinin insan vücudundaki nedenleri değişkenlik gösterir. Özellikle en fazla yetersiz beslenmeden kaynaklı olarak vücutta magnezyum kaybı söz konusu olur.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliğinin en önemli belirtileri arasında kaslarda ortaya çıkan problemler gelir. Özellikle kas seğirmeleri magnezyum eksikliğinin ilk belirtisi olarak kabul edilir. Sürekli olarak yaşanan kaslar ve dokulardaki seğirme, titreme ve kas krampları çoğunlukla magnezyum eksikliğinin belirtileridir. Özellikle eksikliğin en üst seviyede olduğu zamanlarda kaslarda acı veren bir kasılma durumları görülür.

Magnezyum eksikliğinde kişi kendisini daha yorgun ve bitkin hisseder. Yapılan ufak bir iş sonunda anında halsiz düşer ve yorulur. Burada kasların yorgunluğu daha fazladır. Zamanla magnezyum eksikliğinin belirtisi aslında bir neden haline de dönüşebilir. Magnezyum eksikliği nedeniyle de kişi kendisini daha yorgun ve bitkin hissedebilir.

- Kalp ritminde bozukluklar,

- Kadınlarda adet döneminin daha sancılı geçmesi,

- Sıklaşan migren ağrıları ve düşük enerji durumu da magnezyum eksikliğinin belirtileridir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDEN GELEN ZİHİNSEL BOZUKLUK

Zihinsel bozukluklar, kişilerde görülen magnezyum eksikliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Özellikle yapılan araştırmalar, düşük magnezyum seviyesine sahip olan kişilerde zihinsel bozukluğun daha fazla olduğunu gözlemlemiştir. Depresyon, ruhsal bunalım ve sinirlilik hali magnezyum eksikliği ile ilişkilendirmiştir. Yoğun şekilde var olan magnezyum eksikliği tedavi edilmez ve giderilmezse ilerleyen aşamada kişi zihinsel uyuşma ve duygu bozukluğu yaşayabilir.

MAGNEZYUMUN İNSAN VÜCUDUNA FAYDALARI

Magnezyum insan vücudunda diğer vitamin ve mineraller gibi büyük öneme sahiptir. Magnezyumun genellikle vücut yapısında kas fonksiyonlarını destekleyerek sinirlerin doğru şekilde iletilmesine yardımcı olur. Ayrıca tüm kas ve doku yapısını güçlendirerek kemik bütünlüğünü de sağlamaktadır.

Kişiler eğer dengeli ve doğru şekilde beslenirse magnezyum eksikliği gibi sorunlar yaşamazlar. Çünkü tüketilen pek çok besinde bol miktarda magnezyum bulunur. Özellikle deniz suyu magnezyum açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Yıl boyunca en az 1 defa denize girmek vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyumu büyük ölçüde karşılar.

MAGNEZYUMUN YOĞUN ŞEKİLDE BULUNDUĞU BESİNLER

Gün içerisinde sıklıkla tüketilen besinlerde magnezyum miktarı oldukça fazladır. Özellikle bazı besinler magnezyum açısından daha zengin kabul edilir. Bu besinler;

- Ceviz, badem ve fıstık gibi kuruyemişler,

- Bezelye, kuru fasulye ve mercimek gibi baklagiller,

- Pazı ve ıspanak türü sebzeler,

- Pancar,

- Roka ve nane,

- İncir, hurma ve avakado gibi meyveler,

- Ay çekirdeği ile kabak çekirdeği.

Bu besinler içerisinde magnezyum seviyesi oldukça yüksektir.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN MAGNEZYUM MİKTARI

Günlük magnezyum ihtiyacı kişinin yaşına göre ve yaşam koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle kişilerde magnezyum ihtiyacı çoğunlukla yaş ve kilo faktörlerine göre belirleyici kriterler oluşturur. Uzmanlar için kişilerin alması gereken günlük magnezyum seviyesi şu şekildedir;

-14-18 yaş arasında bulunan kadınlar günlük 360 mg,

-14-18 yaş arasında bulunan erkekler ise günlük 410 mg magnezyum almalıdır.

-19-30 yaş arası kadınlar 310 mg, erkekler ise 400 mg magnezyum almalıdır.

-31 yaş ve üzeri kadınlar ise 300 mg, erkekler 380 mg magnezyum alması gerekir.