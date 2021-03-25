Magnezyum eksikliği neden olur, nasıl giderilir? İşte magnezyum eksikliği belirtileri

Magnezyum, insan vücudu için hayati bir öneme sahiptir. Metabolik olaylarda da etkin bir role sahiptir. Yetişkin bireylerde yaklaşık 25 gram bulunan magnezyumun 3/2'si kemiklerde bulunur. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, ne işe yaradığı ve eksikliğinin belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Magnezyum ne işe yarar?

Magnezyum, vücuttaki asit-baz dengesini düzenler. Kas ve sinir sistemi için kalsiyum ile birlikte olmazsa olmaz. Ayrıca, kan basıncını düzenler ve damar elastikiyetini sağlar. Hücre yenilenmesine de yardımcı olan magnezyum, beyin sağlığı için de önemli.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Magnezyum eksikliği durumunda vücutta çeşitli sorunlar oluşur. Hipomagnezemi denen bu durum, yorgunluk ve kas ağrıları gibi farklı problemlerin nedeni olarak gösterilir. Magnezyum eksikliğinin en önemli sebeplerinden biri değişen hayat tarzı ve beslenme tipidir. Fast food gibi sağlıksız yiyeceklerin artan tüketimi, hazır ve paketli besinlere olan ilgi ve içme suyundaki magnezyum oranının düşürülmesi gibi sebepler bu minarelin eksikliğine neden olabilir.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri ise; Kalp çarpıntıları, mide krampları, yorgunluk, uyku bozukluğu, migren ağrıları, denge bozukluğu, osteoporoz, yüksek tansiyon, dikkat eksikliği, depresyon, unutkanlık.

Magnezyum içeren besinler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren, magnezyum içeren besinlerle ilgili şu bilgileri verdi: Magnezyum içeren besinleri her gün düzenli tüketmeliyiz. Günlük almamız gereken magnezyum miktarı 300-400mg/gün arasında değişir. Magnezyum ihtiyacı erkeklerde, gebelik durumunda, ağır spor yaparken artar. En çok magnezyum içeren besinler;

- Yeşil yapraklı sebzelerden kuzu kulağı, ıspanak, semizotu,

- Yulaf ezmesi, pirinç, arpa, buğday gibi tahıllar,

- Badem, fıstık, kabak çekirdeği ve kaju gibi kuruyemişler,

- Avokado ve muz hem mineral hem de vitamin açısından çok besleyici meyveler arasında,

- Bitter çikolata,

- Fasulye, mercimek, nohut gibi baklagiller.

Uzmanlar, doktor tavsiyesi olmadan magnezyum içeren ilaçların veya vitaminlerin tüketilmemesi konusunda da uyarıyor.

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