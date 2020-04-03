Lipoliz nedir? Soğuk Lipoliz ne işe yarar?

Soğuk lipoliz yani Cool Sculpting tedavisi bölgesel fazlalıkları olan, diyet ve egzersiz ile inceltemeyen ve cerrahi operasyon korkusu olan kişiler için uygun bir yağ eritme tedavi seçeneğidir. Soğuk lipoliz tekniği bölgesel yağlanmaların sadece soğuk hava uygulanarak eritilmesini dayalı bir tekniktir.

SOĞUK LİPOLİZ NASIL UYGULANIR?

Bölgesel yağlanmalar yani vücudun kolay erimeyen bölgeleri kalça, basen, karın, kol, gıdı başta olmak üzere kişiden kişiye değişiklik gösterir. Soğuk lipoliz tekniği her bölge için ayrı ayrı uygulanır. Hiçbir cerrahi işlem gerektirmeyen bu prosedürde herhangi bir acı ya da sızı hissedilmez. İşlem yapılacak bölge önce koruyucu bir malzeme ile kaplanır. Ardından Cool Sculpting cihazı ile 1 saat boyunca soğuk hava uygulanır. Böylece cildin altındaki erimeyen yağlar, cildin üst tabakasına zarar vermeden dondurularak parçalanır. Parçalanan yağlar 3 hafta içinde yavaş yavaş vücuttan doğal yollarla atılmaya başlanır. Yaklaşık 4 ay boyunca vücuttan atma işi devam eder ve sonucunda bölgede 2 ile 4 santim metre kadar bir incelme sağlanır.

Soğuk lipoliz işlem her bölgeye ayrı ayrı uygulandığı için operasyonun toplam süresi kişiye göre değişiklik gösterir. Hasta bu işlem boyunca isterse uzanabilir, isterse kitap okuyabilir ya da film izleyebilir. Operasyondan sonra hastanın yağları doğal yollar ile atılabilmesi için bol su içmesi ve detoks işlemini hızlandırması için sık sık banyo yapması tavsiye edilir. Uygulanan soğuk hava nedeni ile ciltte hafif kızarıklık olsa da birkaç saat içinde kendiliğinden geçer. Hasta aynı gün normal yaşantısına devam eder, yani bu operasyonun ardından herhangi bir şekilde iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Yine herhangi bir şekilde kesi işlemi uygulanmadığı ve kimyasal bir malzeme kullanılmadığı için aktivite kısıtlamasına da gerek yoktur. Soğuk lipoliz sunduğu bu seçenekler ile bölgesel olarak incelmek isteyenlere oldukça avantajlı bir tedavi seçeneği sunar.

SOĞUK LİPOLİZ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vücut yağlarının erimeye yönelik kavitasyon işlemlerinin özellikle diyabet, koroner kalb

hastalığı koagülasyon bozuklukları (ileri düzeyde venöz yetmezliği) ve hematolojik bozuklukları olan kişilere uygulanması tromboembolitik olaylara sebep olması nedeniyle sakıncalı olduğu, bunun yanı sıra uygulama yerinin bazı organlara ve özellikle endokrin glandlara yakın olması bazı hormonal disfonksiyonlara yol açabileceği, ayrıca ülsere ve enfektif lezyonlar üzerinde uygulanması ikincil ciddi bakteriyel enfeksiyonlara ve sepsise kadar gidebilen ciddi yan etkiler gösterebileceği, bu işlemin sağlık kuruluşu olmayan yerlerde ve uzman hekim olmayan kişilerce uygulanmasının uygun olmadığı, dahiliye uzmanı, dermatolog ve plastik cerrahın bulunduğu sağlık kuruluşlarında uygulanmasının uygun olduğu ifadelerine yer verilmiştir.