Limonun saça faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Beslenme listemizden eksik etmediğimiz limon, birçok sağlık problemine karşı bizi koruyor. İçerisinde C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, folik asit ve lif bulunan limon, saç bakımında da etkili. İşte limonun saça faydaları ve kullanım şekli...

Limonun saça faydaları nelerdir?

İçeriğinde vitamin ve minerallerle limon, saç tellerini kalınlaştırıyor ve gürleşmesine yardımcı oluyor.

Limon saç kepeklerine karşı da iyi bir kurtarıcı. Saçlarda kepek oluşumunu engelliyor ve olanların da yok olmasını sağlıyor.

Aynı zamanda da doğal bir saç şekillendirici görevi görüyor. Saçlarınızın şeklini uzun süre korumak isterseniz, limon bu konuda yardımcınız olabilir. Ayrıca saça parlaklık da kazandırıyor.

İçinde barındırdığı sitrik asit yardımıyla saç renginin doğal bir şekilde açılmasını sağlar. Eğer saçlarınızın renginin açılmasını isterseniz, limonu saçınıza uyguladıktan sonra bir süre güneşte bekleyebilirsiniz.

Yağlı saçlara için de iyi bir alternatiftir. Saçları besleyen limon, yağlanmayı da engeller.

Saç derisinin temizlenmesini de sağlayan limon, saç derisinde oluşan tıkanıkların da ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

Limonun saç için bir zarar olur mu?

Yüksek asidik bir besin olan limon, sık kullanımda saçları kurutabilir ve saç diplerine zarar verebilir. Saçların kurumasıyla da diplerde tahrişe yol açabilir. Bu nedenle saça limon uygularken aşırıya kaçılmamasında fayda var.

Saçlara nasıl uygulanır?

Limon ile hazırlayacağınız maskeyi saçınıza uygulayabilirsiniz. İşte limonlu saç maskesi tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı bal

3 tatlı kaşığı zeytin yağı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Uygulanışı: Limon suyu, bal ve zeytinyağı bir kapta karıştırın. Daha sonra saç diplerine uygulayarak masaj yapın. 15-20 dakika kadar bekletin ve ardından güzelce yıkayın.

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