Lensle denize girilir mi? Havuzda ve denizde lens takılır mı?

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Ünal, havaların ısınmasıyla insanların deniz ve havuzlara akın ettiğini, bunlar içinde kontak lens kullananların da olduğunu kaydetti.



Pek çok kişinin, sağladığı yüksek konfor nedeniyle kontak lens kullandığını dile getiren Ünal, bilinçsiz yapılan hataların ise ciddi sorunlar yaratabildiğine işaret etti.



Lenslerin mutlaka eller temizken çıkarılıp takılması, her gün yeni solüsyon konulması, gece yatarken çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ünal, suyla temasının da mümkün olduğu kadar engellenmesi gerektiğine dikkati çekti.



Ünal, "Tabiatta bulunan suda doğal olarak yaşayan mikroorganizmalar var. Bunlar normal insanda kolay kolay enfeksiyona neden olmaz ancak kontak lens kullananlar çok kolay hastalık kapabilir" dedi.

SU GEÇİRMEYEN GÖZLÜK KULLANIN



Suya temasın duş alırken, havuza ya da denize girerken gerçekleştiğine değinen Ünal, havuza ya da denize girerken lenslerin çıkarılmasını önerdi. Lens kullanmak zorunda olanlara, yüzerken su geçirmeyen gözlük kullanmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Ünal, "Lenslerle suya dalmamak gerekir. Bu durum, hem mikroorganizmaların artmasına hem de lensin gözden çıkmasına neden olacaktır" diye konuştu.



Tek kullanımlık lensler bulunduğunu da anlatan Ünal, insanların yüzdükten sonra lensi atıp, günlük hayatlarını sürdürebileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Ünal, kontak lens kullanımında gerekli önlemler alınmadığı takdirde suda yaşayan mikroorganizmaların gözde enfeksiyon oluşturacağını vurguladı. Özellikle gözünün ön tarafında şeffaf olan tabakanın mikrobiyal enfeksiyonla karşı karşıya kalacağını dile getiren Ünal, "Gözün ön tarafındaki şeffaf tabakanın enfeksiyon kapması sonucu gözünü kaybeden hastalarımız var. Maalesef bu tür vakalarla sık sık karşılaşıyoruz" dedi.

Gözü enfeksiyon kapmış hastalarda kornea tabakası tamamen bulanıklaşmışsa nakil yapılabildiğine işaret eden Ünal, ancak kornea naklinin insanın kendi gözü gibi olamayacağını dile getirdi.

Kontak lens kullanan hastaların bilinçli hareket etmeleri gerektiğine işaret eden Ünal, "Bilinçsizce yaptığınız bir hata gözünüzü kaybetmenize neden olabilir" dedi.

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