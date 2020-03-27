Leğen Kemiği Nedir? Nerededir? Leğen Kemiği Ağrısı, Kırığı Ve Tedavisi

Leğen kemiği, vücutta yer alan en geniş kemik yapısını oluşturmaktadır. Bu sebeple, leğen kemiği kaynaklı oluşan ağrılar oldukça ciddiye alınması gereken durumlardır.

Leğen Kemiği Nedir?

Leğen kemiği, omurga tabanında bulunan ve halkalı yapıdaki sağlam kemiklerdir. Bu kemiklerin içerisinden; çok sayıda sinir hücresi, kan damarı, bağırsakların bir bölümü üreme organları ve mesane geçmektedir. Bu sebeple leğen kemiğinde meydana gelebilecek travmalar, iç organları etkileyebilme riski taşımaktadır.

Leğen Kemiği Nerededir?

Leğen kemiği, tıp dilinde Coxa olarak geçmekte olup, iskelet sisteminde yer alan en geniş kemiktir. Bu kemik, omurganın en altında sakrum ile femur arasında ve çift olarak bulunmaktadır. Leğen kemiği; ilium, iskium ve pubis adı verilen üç kemiğin birleşmesiyle oluşmuştur.

Leğen Kemiği Ağrısı

Leğen kemiği ağrısı, hareket halinde ya da sabit durumdayken bel çevresinde hissedilen ağrı durumudur. Kaslardaki zayıflık, leğen kemiği ağrısına sebep olan en yaygın faktördür. Kas zayıflığı ile birlikte gövde hareketleri desteklenememekte ve leğen kemiğine gelen baskı artmaktadır. Bunun dışında düşme ve trafik kazasına bağlı olarak oluşan travmalar da leğen kemiği ağrısına sebep olabilmektedir.

Bel ve kalça bölgesinde görülen ağrılar genellikle leğen kemiği ile ilişkilendirilmektedir. Ancak; eklem iltihabı, burkulma, kasık fıtığı ve tendon iltihapları da leğen kemiği ağrısı ile aynı belirtileri taşımaktadır.

Leğen Kemiği Kırığı

Leğen kemiği kırığı; oldukça şiddetli bir ağrı, kırık çevresinde şişme ve morarma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Kemik çevresinde hissedilen ağrının şiddeti kalça hareket ettirildiğinde artarak devam etmektedir. Leğen kemiği içerisinden geçen doku ve organlar düşünüldüğünde bu kırığın mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.

Leğen Kemiği Kırığı Tedavisi

Leğen kırığı tedavilerinde, kırık durumuna bağlı olarak cerrahi müdahale ve diğer yöntemler ile tedavi yapılabilmektedir. Bu kapsamda; kırılma esnasında leğen kemiği yerinden hareket etmemişse ameliyatsız tedavi tercih edilmektedir. Bu durum kemiğin hareket miktarı az olduğunda da geçerli olmaktadır. Bu kapsamda; hastaya bacak üzerine ağırlık vermemesi önerilmekte, iltihap ihtimaline karşı antibiyotik, pıhtılaşma ihtimaline karşı da kan sulandırıcı verilmektedir.

Leğen kemiğinde oluşan kırık fazla hareket ettiğinde ya da parçalı olduğunda ise ameliyat ile tedavi yöntemine başvurulmaktadır. Ameliyat ile metal pim veya vidalar kas içine monte edilmektedir.