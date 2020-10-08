Lazer epilasyon hakkında sık sorulan sorular

Tüylenme artışının nedenleri nelerdir?

Aşırı tüylenme yapısal olabildiği gibi bazen hormonal bozukluklar, metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları ve kortizon gibi bazı ilaçlar da tüylenme artışına neden olabilir. Tüylenme artışı kadınlarda yüz, meme çevresi, göbek gibi beklenmeyen bölgelerde ise hirsutismus; adet düzensizliği, saç dökülmesi, sivilce, kilo artışı gibi durumlardan herhangi biriyle bir arada ise zeminde polikistik over sendromu, hipotiroidi gibi bir hormonal bozukluk olabilir ve bunun detaylı araştırması gerekir. Bu nedenle öncelikle tüylenme sorununuzun bir dermatolog tarafından irdelenmesi gerekir.

Nasıl uygulanır?

Lazer epilasyon amacıyla kullanılan pek çok cihaz vardır. En önemli noktalardan birisi kişiye özel doğru lazer cihazının seçimidir. Kişinin cilt yapısı, ten rengi, kıl köklerinin derinliğine bağlı olarak doktor tarafından uygun cihaz belirlenir. Uygulanan cihazın FDA tarafından onaylı olması önemlidir.

Lazer epilasyon nedir?

Lazer epilasyon vücutta oluşan tüylenmenin giderilmesinde en etkili medikal teknolojidir. Vücudumuzdaki istenmeyen tüylerin belirli dalga boylarında ışık enerjisi kullanılarak kalıcı olarak azaltılması ve yok edilmesi yöntemidir.

Lazer epilasyon ne kadar sürede tamamlanır?

Lazer epilasyon uygulamasında seans sayısı ve süresi vücut bölgesine ve kıl yoğunluğuna göre değişmekle beraber bir seans yaklaşık 5 ile 45 dakika arasında sürer. Seans süreleri uygulama yapılacak bölgenin genişliğine göre değişiklik gösterir. Dudak üstüne yapılan lazer epilasyon saniyeler sürerken, tüm yüz için yaklaşık 10 dakika gereklidir. Ya da iki bacak için yaklaşık 1 saat gerekliyken, koltuk altı ve bikini bölgesi 15 dakikada, erkek sırtı ise yaklaşık 30 dakikada tamamlanabilir.

Seans aralıkları 4-8 hafta arasında değişir. Tedavinin bitmesi için gerekli olan seans sayısı ve lazer epilasyonun etkinliği kişinin fiziki ve hormonal yapısına, cilt ve kıl rengine, uygulama yapılacak bölgede bulunan kılların sertliğine göre değişkendir.

Koltuk altı, bacağın alt kısmı, bikini bölgesi gibi alanlar 4 ile 8 seans; yüz, kol ve sırt gibi bölgeler 6 ile 12 seans sürebilir. Lazer epilasyonunda kalıcı kıl kaybı oluşması kıl rengi, deri rengi, uygulama bölgesi ve kişisel özelliklere bağlıdır. Lazer epilasyondan sonra kıl sayısında azalma, kıllarda incelme, kıl renginde açılma ve kıl büyüme hızında yavaşlama olmaktadır.

Lazer epilasyonda neden birden fazla seans gerekir?

Vücut kılları anajen, katajen ve telojen olarak adlandırılan üç gelişim evresinde bulunur. Her kıl kökü, bu devrelerden birbirinden bağımsız farklı zamanlarda geçmektedir. Lazer epilasyon daha çok anajen dönemdeki kılları etkiler. Bu nedenle tek seansta uygulanan bölgedeki tüm kılları yok etmek mümkün olmamaktadır.

Yan etkisi var mıdır?

Lazer epilasyon cilt ve kıl tipine uygun doğru enerjiler kullanıldığında kesinlikle iz bırakmaz. Epilasyon uygulamasından hemen sonra hafif bir kızarıklık ve kıl köklerinin çevresinde şişlik oluşabilir. Bu uygulamanın etkinliğinin göstergesidir. Bu reaksiyon çoğunlukla 1-2 saatte kaybolur.

Kimlere uygulanır?

Lazer epilasyon ergenlik çağına ulaşmış kadın erkek herkese ve vücudun her bölgesine uygulanabilir. Ancak aktif deri enfeksiyonu, yakın zamanda güneşlenmeyle bronzlaşma olan kişilere lazer epilasyon uygulaması, deri rengi normale dönene kadar ertelenmelidir. Hormonal bozukluğu olanlar ve minoksidil gibi tüylenmeyi artıran ilaçlar kullananlarda lazer epilasyonun başarısının düşük olacağı bilinmektedir.