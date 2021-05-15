Laktoz Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Laktoz Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Laktozun ana bileşenini glikoz ve galaktoz oluşturur. Bu nedenle laktoz alerjisi olan kişilerin glikoz ve galaktoz içeren besinleri de tüketmemesi gerekir. Aksi takdirde, hastalarda laktoz intoleransında ortaya çıkan semptomların tamamı ya da bir kısmı görülebilir.

Laktoz Alerjisi Nedir?

Laktoz, iki farklı şekerden oluşan bir disakkarittir. Genetik yatkınlığı bulunan bazı kişilerin bağışıklık sistemi bu disakkarite karşı alerjik reaksiyon gösterir. Bunun temel nedeni ise laktozun bağışıklık sistemi tarafından bir tehdit olarak algılanmasıdır. Vücut kendini koruma altına almak için birçok semptom gösterir.

Kısacası laktoz alerjisi, laktozun glikoza dönüştürülmemesi sonucu oluşan bir alerji türüdür. Özellikle 50 yaş ve üstü kişilerde laktoz intoleransı görülme riski, diğer kişilere oranla 3 kat daha fazladır.

Laktoz Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Sağlıklı kişilerin sindirim sistemlerinde laktoz şekeri parçalanarak vücudun ihtiyaç duyduğu hücrelere gönderilir. Ancak alerjik reaksiyonların görüldüğü kişilerde bu şeker parçalanamaz. Parçalanamadığı için de enzime dönüştürülemez. Bu da laktoz intoleransının belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Laktoz duyarlılığının oluşmasında en önemli unsurlardan biri yaştır. Belli bir yaştan sonra vücut yavaşlamaya ve işlevlerini eskisi gibi yerine getirememeye başlar. Bunun sonucunda ince bağırsaktaki enzim oluşumu yavaşlar ve durma noktasına gelir. Laktoz içeren besinlerin tüketilmesi sonucunda birçok belirti aynı anda ya da aşamalı olarak görülür. Süt dışında, mısır unu ve dondurma gibi gıdaların tüketilmesi de vücudun alerjik reaksiyonlar göstermesine neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan 2021 verilerine göre laktoz alerjisi, en fazla Asya ve Afrika ülkelerinde görülüyor. Bunun en büyük nedeni ise yanlış beslenme alışkanlıklarıdır.

Laktoz Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Laktoz Alerjisi Belirtileri

1- Kabızlık:

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarından biri kabızlıktır. Laktoz duyarlılığında sindirim sistemi görevlerini yerine getirememeye başlar. Kişi sık sık tuvalete çıksa bile şişkinliği geçmez. Eğer hastalık tedavi edilmezse, kabızlık kronikleşebilir.

2- Mide Bulantısı:

Mide bulantısı ile birlikte şişkinlik, hazımsızlık ve karın ağrısı da en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

3- Cilt lekeleri:

Hassas bir cilde sahip olan kişilerde beyaz lekeler ortaya çıkabilir. Bu lekeler ile birlikte görülen diğer belirtiler: Sürekli kaşınma ihtiyacı, cilt hassasiyeti ve kızarıklık.

4- Bel ağrısı:

Bazı durumlarda karındaki şişkinlik bele vurur. Bel ağrısı şikayetinin görüldüğü hastalar hareket etmekte ve yürümekte güçlük çeker.

Laktoz Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Laktoz alerjisinin geçmesi için doktorlar tarafından hazırlanan diyet listelerine uyulmalı. Kalsiyum almak için laktozsuz üretilen süt ve yoğurtlar tüketilmeli.

Bazı enzimler de laktozun parçalanmasını ve enzime dönüştürülmesini sağlıyor. Enzim takviyesi almak isteyen hastaların öncelikli olarak doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir.

Laktoz Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Son yıllarda, dünya genelinde uygulanan tedavi yöntemlerinin başında laktoz adaptasyonu geliyor. Bu tedavinin temel amacı vücudu yavaş yavaş süt şekerine alıştırmaktır. Doktorların ve beslenme uzmanlarının haftalık hazırladığı diyet listelerinde süt şekeri kademeli olarak attırılır. Aşamalı olarak laktoza alıştırılan vücut, eskisi gibi alerjik reaksiyonlar göstermemeye başlar.

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