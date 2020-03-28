Kuyruk Sokumu Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Kuyruk Sokumu Ağrısına Hangi Bölüm Bakar

Kuyruk sokumu, omurganın en alt bölümü olarak tarif edilmektedir. Bu bölgede meydana gelen herhangi bir travma şiddetli ağrılar ile sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple ağrı hissedilir hissedilmez bir uzmana başvurmak gerekmektedir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kuyruk sokumu ağrısının en büyük belirtisi, sert bir zemine oturulduğunda şiddetli bir ağrı hissedilmesidir. Bu ağrı zamanla, bel bölgesinden bacak bölgesine de yansıyabilmektedir. Bölgedeki ağrı hafif ve dayanılabilir bir düzeyde ise öncelikle; hafif egzersizler ile esnemek, bölgeye buz ya da sıcak kompres uygulamak ve hafif masaj yapmak önerilmektedir. Ancak ağrı devam ettiği taktirde bir ortopedistten yardım alınabilmektedir

Kuyruk Sokumu Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Kuyruk sokumu ağrısına genellikle ortopedi ve travmatoloji bölümü bakmaktadır. Burada hastanın ağrısına sebep olan faktörün bulunabilmesi için; pelvik ve rektal muayene, röntgen, manyetik görüntüleme ve kan tahlillerinden yardım alınmaktadır. Kuyruk sokumu ağrısının başlıca nedenleri olarak; bölgeye darbe alınması, uzun süre sabit oturmak, aşırı kilolu olmak, doğum sırasında travma, sinir sıkışması ya da omura ile ilgili sorunlar gösterilmektedir.

Ortopedi ve travmatoloji bölümü, kuyruk sokumu ağrısının sebebine bakarak bazı tedavi yollarına başvurmaktadır. Fizik tedavi, ilaç tedavisi, enjeksiyon, psikoterapi ve bazı durumlarda ameliyat tercih edilmektedir. Hamile kadınlarda görülen kuyruk sokumu ağrısı ya da basit yaralanmalarda, ağrının kendiliğinden geçmesi beklenmektedir. Bu durumlarda meydana gelen kuyruk sokumu ağrısı birkaç hafta içerisinde tamamen iyileşmektedir.