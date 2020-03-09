Kuyruk sokumu ağrısı hangi bölüm bakar? Hangi doktora gidilir?

Aniden oluşan sert düşmelerde kuyruk sokumu hasar görebilmektedir. Uzun süreler boyunca hareketsiz oturmak da bu gölgede ağrılara yol açabilmektedir. Doğum sırasında oluşabilen eklem hasarları nedeniyle de bu bölgede ağrı ve batmalar oluşabilmektedir. Otururken, tuvalet ihtiyacını giderirken batma ve ağrı yaşanabilmektedir. Kadınlarda erkeklere görülen ağrıya oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.

Kemiklerle ilgili olarak yaşanan bir arı olması nedeniyle tedavi için hangi bölüme gidileceği merak konusu olmaktadır. Kuyruk sokumu ağrısı yaşayanların ortopedi bölümüne gitmeleri gerekmektedir. Doktorunuz tarafından gereken inceleme ve tetkikler sonrasında uygun tedavi yöntemi sağlanacaktır. Kuyruk sokumu ile ilgili ağrı ve batmalar yaşanması durumunda ortopedi bölümüne başvurulmalıdır.

Kuyruk Sokumu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Tamamen kemik ve çevresinde oluşabilecek bir hasar nedeniyle ağrı ve batmalar yaşanmaktadır. Farklı nedenle kemik ve bölgesinde hasar oluşabilmektedir. Kalça kemiğinin geniş olması nedeniyle kadınlarda daha yüksek oranlarda görülür. Yine bu ağrılara ve batmalara doğumda yaşanan zorlanmaların da sebep olabileceği bilinmektedir. Eğer ağrılar devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Bu bölgede oluşan ağrılar bel ve bacak bölgesine kadar yayılabilmektedir. Özellikle bu bölgede dokunulduğunda hassasiyet oluşur. Dışkılama öncesinde, cinsel birleşme sırasında ve otururken ağrılar yaşanabilmektedir. Bu durumun bir süre devam etmesi halinde bir doktora başvurmak en doğru seçimdir. Ani ve sert düşmelerden sonra oluşan kuyruk sokumu ağrılarında acilen doktora başvurmak doğru olacaktır. Kuyruk sokumunda oluşan ağrılar için ortopedi doktorundan yardım alınmalıdır. Gereken inceleme ve muayenelerden sonra tedavi uygulanmaktadır.

Kuyruk sokumunda yaşanan ağrı, batma ve hassasiyet şiddetli olmasa dahi yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir. Ağrıların devam etmesi durumunda şiddeti artacaktır. Zamanla bel ve bacak bölgesine yayılması durumu daha acı verici hale getirmektedir. Bu nedenle kısa süre içinde bir ortopedi doktoruna başvurunuz.