Kulak zarı delinmesi (patlaması) nasıl anlaşılır?

Kulak zarının patlaması, dış kulak yolu ile orta kulağı birbirinden ayıran bu ince zarın delik veya yırtık olmasıdır. Kulak zarı delinmesi, zonklama, batma ve yanma gibi farklı çeşitlerde kendisini gösteriyor. Aynı zamanda çınlama, işitme kaybı, dolgunluk hissi ve kulakta akıntı da eşlik edebiliyor.

Kulak zarı, ani bir darbe veya patlama sonucu delinmişse, işitme kaybı fazla olabilir ve kulak çınlaması şikayetlere eklenebilir. Bu durumda işitme zamanla geri döner ve kulak çınlaması birkaç gün içerisinde azalır.

Kulak zarı deliğine bağlı sürekli iltihap olması, ileri derecede işitme kaybına yol açabilir.

KULAK ZARI DELİNMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?



Kulağa alınan darbe ve iltihap baş sebepler arasındadır. Şu durumlarda kulak zarı delinebilir.

Kulağa şiddetli tokat atılması

Kafatası kırığının belli türlerinde

Ani bir patlama sonrası

İğne , kibrit çöpü gibi cisimlerin kulak kanalı içerisine fazlaca sokulması

Aşırı sıcak veya asidik bir sıvının kulak kanalına kaçması

Orta kulak iltihapları ağrı , işitme kaybı ve kulak zarının delinmesine yol açabilirler. Kulaktan iltihaplı veya kanlı bir akıntı olabilir. Bu durum, kulak zarı deliği ile birlikte olan orta kulak zarı iltihabıdır.

Nadir durumlarda , kulağa yerleştirilen havalandırma tüplerinden sonra kulak zarında bir delik kalabilir.

Bazılarının iyileşmesi aylar sürse de , çoğu kulak zarı delikleri delindikten birkaç hafta sonra kendi kendilerine kapanırlar. İyileşmeleri esnasında kulak sudan ve darbeden korunmalıdır. Kendi kendine kapanmayan zar deliklerinde operasyon gerekebilir