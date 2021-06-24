Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Kulak Kaşıntısı Nedenleri Ve Tedavisi

Kulak kaşıntısı pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Özellikle boğaz iltihabı, soğuk algınlığı ve alerji nedeni ile kulak kaşıntısı oluşabilir. Kulak kaşıntısının nedenine bağlı olarak tedavi yöntemi belirlenir.

Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Kulak kaşıntısı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kişide oluşan kulak kaşıntısında mutlaka belirtiler ortaya çıkınca doktora gitmek gerekmektedir. Ayrıca evde denenen bazı yöntemler ile kulak kaşıntısı da giderilebilir. Sirke, sarımsak yağı, Hindistan cevizi yağı ve Çay ağacı yağı da kulak kaşıntısına çok iyi gelecektir. Kulak kaşıntısı olmaması için kişisel hijyene çok dikkat edilmelidir. Özellikle her duş alınmasının ardından kulak kiri nazik bir şekilde kulak pamuğu ile temizlenmelidir. Zeytinyağı da kulak kaşıntısına iyi gelecektir.

Kulak Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Kulak temizliğine dikkat edildiğinde kulak kaşıntısı sorununun önüne geçilir. Ayrıca her banyo sonrası kulak pamuğu ile kulak içi temizlenebilir. Beyaz sirke ve ya elma sirkesi bir pamuğa damlatılır. Daha sonra kulak içi ve dışı temizlenir. Sirke antiseptik özelliği sayesinde kulak kirlerini de ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca sarımsak yağı ile kulak da temizlenebilir. Sarımsak yağı kulak içinde ve dışında oluşan yağı giderecektir. Kulak kaşıntısını gidermek için Hindistan cevizi yağı kullanılmaktadır. Hindistan cevizi yağı su ile seyreltilerek kulak içi ve dışı temizlenir.

Kulak Kaşıntısı Nedenleri Nelerdir?

Kulak kaşıntısı günümüzde en çok görülen problemlerden bir tanesidir. Bazı durumlarda çeşitli nesneler kulağa yapışarak kulak kanalını tıkayabilir. Kaşınmanın en yaygın nedeni ise sinirsel bir alışkanlık, mantar enfeksiyonu ve ya yeni bir enfeksiyon olabilir. Dermatit gibi bazı cilt hastalıkları da kulak kaşıntısına neden olabilir. Özellikle alerjisi olan kişilerde kulak kaşıntısı ile karşılaşmak mümkün olur. Şiddetli ve sürekli kulak kaşıntılarında mutlaka hekime görünmek gerekir.

Kulakların tahriş olması nedeniyle kulak kaşıntısı meydana gelebilir. Ayrıca çeşitli cilt enfeksiyonları nedeniyle kulak kaşıntısı da olabilir. Alerji ve soğuk algınlığı da kulak kaşıntısının en önemli nedenleri arasında gösterilebilir. Kış mevsiminde soğuk algınlığı yaşanmasında kulak kaşıntısı oluşacaktır. Kulak kaşıntısının en önemli nedenlerinden birisi de boğaz iltihabı olarak görülebilir. Travma geçirilmesi durumunda da kulak kaşıntıları oluşacaktır. Yüksek ses ile müzik dinlenmesi de kulak kaşıntılarına neden olmaktadır. Kuru cilt de kaşıntıya neden olur.

Kulak Kaşıntısı Tedavisi Nasıl Olur?

Kulak kaşıntılarının uygun bir şekilde tedavisi yapılmalıdır. Öncelikle kulak kaşıntısının nereden geldiği anlaşılmalıdır. İç kulakta gelişen kulak kaşıntısının farklı nedenleri olabilir. Genellikle soğuk algınlığı ve ya alerjik reaksiyon durumunda kulak kaşıntısı olacaktır. Şiddetli kulak kalıntıları görüldüğü takdirde mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Kulakta delme işlemi yapıldığında kulak enfekte olabilir. O nedenle bazı durumlarda tedavi yöntemleri de değişebilir. Kulak kaşıntısı tedavisinde daha çok antibiyotikli kremler kullanılır. Cilt kuruluğu nedeni ile de kulak kaşıntısı ortaya çıkabilir. O nedenle seboreik dermatit gibi durumlarda kulak kaşıntısı ortaya çıkabilir.

Kulak kaşıntıları görülmesi durumunda hastalığa göre tedavi yöntemi belirlenir. Cerrahi müdahale çok gerekmese de ilaç tedavisi uygulanabilir. Ayrıca kulak kaşıntısı hafif bir şekilde devam ediyor ise evde bazı yöntemler denenebilir. Beyaz sirke ve elma sirkesi ile kulak kalıntılarının da önüne geçilebilecektir. Kulak kaşıntısını önlemek için hijyen de en önemli detaydır.

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