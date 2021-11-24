Kulak kaşıntısına ne iyi gelir? Kulak kaşıntısına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Kulak kaşıntısı tedavi edilebilen bir durumdur. İlk olarak kulak kaşıntısının nedenleri araştırılmaktadır. Kulak kaşıntısı için hastaların gitmesi gereken yer kulak burun boğaz bölümüdür. Kulak kaşıntısına iyi gelen bitkisel çözüm metotları ile birlikte kulak kaşıntısından kurtulmak mümkündür.

Kulak Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

1) Sirke

Kulak kaşıntısı denilince akla ilk gelen tedavi yöntemleri arasında sirke gelmektedir. Sirke kulak kaşıntısı için birebir olarak bilinir. Bir damla sirkeyi her gün kulağınızın içine damlatarak kulak içi enfeksiyonundan ve kulak kaşıntısından kurtulmak mümkündür. Doktora gitmeden önce bir bitkisel tedavi yöntemine başvurmak istiyorsanız sirke tam da size göre bir tercihtir. Kulak kaşıntısı için oldukça etkili bir çözümdür. Sirke sadece kulak kaşıntısına iyi gelmeyip aynı zamanda kulak içi kirleri de temizlemektedir.

2) Sarımsak Yağı

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Kulak kaşıntısı için evde yapabileceğiniz etkili bir diğer çözüm yolu ise sarımsak yağıdır. Sarımsak yağı ile birlikte kısa süre içerisinde kulak kaşıntısından kurtulabilirsiniz. Aktarlardan çok kolay bir şekilde sarımsak yağını temin edebilirsiniz. Sarımsak yağını saf su ile birlikte karıştırın. Daha sonra bir pamuk yardımı ile birlikte kulak temizliğinizi yapın. Orta kulak iltihabından kaynaklı olan kaşıntıları anında gideren bu etkili mucizevi karışım birçok kişinin tercihi ve tavsiye ettiği yöntemdir.

3) Hindistan Cevizi Yağı

Kulak kaşıntısında nedene bağlı olmaksızın etkili bir çözüm isteyenler için Hindistan cevizi yağı önerilmektedir. Kulak kaşıntısını hızlı bir şekilde geçiren Hindistan cevizi yağı doğal bir antibakteriyel özelliğe sahiptir. Hindistan cevizi yağı kulağı bütünlemesine temizler ve etkili bir sonuç almanızı sağlar. Hindistan cevizi yağı pek çok kişinin tavsiyesidir.

Kulak Kaşıntısına Ne Yapmak Gerekir?

Öncelikle kulak kaşıntısının nedenleri araştırılması gerekir. Nedenleri tespit edildikten sonra kulak kaşıntısını geçirmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Nedene bağlı olarak yapılan tedavi yöntemleri ile birlikte kulak kaşıntısından kısa süre içerisinde kurtulmak da mümkün hale gelmiştir. Kulak kaşıntısı için etkili yöntemler şu şekildedir;

1) Çay Ağacı Yağı

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Kulak kaşıntısı şikayeti yaşıyorsanız ilk olarak denemeniz gereken bir bitkisel yöntemler arasında çay ağacı yağı gelmektedir. Çay ağacı yağı az su ile birlikte karıştırılarak verilmektedir. Çay ağacı yağı kulağın içerisine iki ya da üç damla şeklinde damlatılır. Bu şekilde kulak bölgesi ve çevresinde oluşan yağlanmayı ve kirlenmeyi de önlemektedir. Çay ağacı yağı mutlaka tercih edilmesi gereken bir bitkisel çözümdür.

2) Zeytinyağı

Her derde deva olarak bilinen zeytinyağı kulak sağlığı için de çok önemlidir. Devamlı olarak kulak kaşıntısı şikayeti yaşıyorsanız mutlaka zeytinyağını denemelisiniz. Zeytinyağını pamuk yardımı ile birlikte kulak temizliğini yapacak şekilde kulaklarınızı silebilirsiniz. Bu şekilde zeytinyağı kulak kaşıntısına neden olan faktörleri ortadan kaldıracaktır.

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Kulak Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Kulak kaşıntısını geçirmek için bitkisel çözüm metotlarını uygulayabilirsiniz. Eğer tıbbi destek alacak şekilde bir kulak sağlığı probleminiz varsa bunun için mutlaka bir doktora giderek yardım almalısınız. Doktor tarafından verilen kulak damlaları da bulunmaktadır. Eczaneden alacağınız bu kulak damlası ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanarak kulak kaşıntısını geçirebilirsiniz.