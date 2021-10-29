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Kulak akıntısı neden olur? Kulak akıntısına ne iyi gelir, sarı sıvı gelmesi nedir?

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Kulak akıntısı neden olur Kulak akıntısına ne iyi gelir, sarı sıvı gelmesi nedir

Kulak akıntısı, genellikle kulak kiri pek çok kişi tarafından bilinen ve zaman zaman kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer alır. Genel olarak kulak enfeksiyonları, akıntıya neden olabilir. Bu durum aslında dikkatli olunduğu zaman çok kolay bir şekilde engellenebilir. Kulak akıntısı neden olur sizler için derledik.

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Kulak akıntısı durumunda kişilerin kesinlikle kulağına su kaçırmaması ve kulak çubuğu ile kuşağını temizlememesi gerekir.

Kulak Akıntısı Neden Olur?

Kulak yapısal olarak, buruna çok benzeyen bir organdır. Kulaktan sıvı akması ise, kulak akıntısına neden olur. Bu genellikle kulağın içinde bulunan kiri temizlemek için kullanılan bir yöntemdir. Çok önemli olan bu akıntı, aynı burunun kir, toz ya da mikropları atmak için kullandığı yöntemle aynı şekilde işler. Kulak kiri, sıkça ya da kronik bir şekilde meydana geliyorsa oldukça tehlikelidir. Kronik kulak kiri, kulak iltihabı olarak da bilinir. Aynı zamanda kişilerin kulaklarında iltihap olması, kulak zarının delinmesi ya da kulağın hasar görmesi de kulak akıntısına yol açabilir.

Kulak Akıntısına Ne İyi Gelir?

Kulak akıntısı, pek çok kişide görülen bir sorundur. Kulakta biriken kulak kirleri zaman içinde, kişilerin işitme duyusunu da azaltabilir. Ama standart bir kulak akıntısı, kişilere herhangi bir zarar vermez. Bazı insanların kulaklarının içinin temizlenmesi doğuştan imkansızdır. Dışarıya atılacak olan kir, genellikle içeriye gittiği zaman kulak akıntısı meydana gelir.

Özellikle de çocukluk döneminde sıkça, kulağın içine yabancı madde girmesi de bu duruma neden olabilir. Bu gibi sorunlarda kişilerin mutlaka bir burun, kulak ve boğaz doktoruna görünmesi gerekir. Kulak akıntısı olması halinde kişilerin hiçbir şekilde kulağını karıştırmaması gerekir.

Kulak Akıntısı Durumunda Yapılmaması Gereken Hareketler

Kulak akıntısı durumunda kişilerin yapmaması gereken durumlar ise şu şekildedir;

Kulağa su kaçırmamak,

Kulağı karıştırmamak,

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Kulak çubuğu ya da kulak temizleme makinesi ile kulağı temizlememek.

Kulaktan Sarı Sıvı Gelmesi Nedir?

Kulaktan sarı sıvı gelmesi, serumen kulağın doğal akıntısıdır. Bu akıntı, turuncu, koyu sarı, açık kahverengi olabilir. Su teması ile akışkan hale geldiği zaman kulak kanalından dışarı, kulak kepçesi içine de kendiliğinden akabilir. Bu durumda ise, sıvının rengi açık sarı olabilir. Serumen enfeksiyondan korumak, kulak kanalını temiz ve sağlıklı tutmak için kanal girişinde derinin üretmiş olduğu doğal bir salgıdır.

Serumen temizlenmeye çalışılırken derine itilmesi, tozlu ortamda çalışma, kulak kanalı derisinin kuru olarak dökülmesi gibi nedenlerle kulak kanalında “buşon” ismi verilen tıkaçlar oluşabilir. Bazı kulak iltihapları da sarı renkte olabilir. Bu nedenle de kulakta sarı renk akıntı ile birlikte ağrı da meydana geliyorsa dikkatli olmak gerekir.

Kulak Akıntısı Nasıl Geçer?

Aşırı bir kulak akıntısı olması halinde, kişiler mutlaka bir uzman hekim tarafından muayene edilmelidir. Genellikle iltihap, kronik kulak akıntıları ya da kulak hasarı nedeni ile oluşur. Ama kişiler herhangi bir rahatsızlık hissetmeden, sadece kulak akıntısı şikayeti duyuyorsa belirli yöntemler kullanarak kulak akıntılarını geçirebilirler. Kulak akıntısını geçirebileceğiniz yöntemler ise şunlardır;

Kulağınızı herhangi bir şekilde kurcalamamanız gerekir.

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Sürekli akıntı olan kulakları basınçtan korumak gerekir. Kişilerin kulağına darbe gelmemesi için uğraşması gerekir.

Bazı durumlarda kulak zarında bulunan delik kalıcı bir hal alabilir. Bu durum genellikle enfeksiyon sonucunda vücutta kalır. Bu gibi durumlarda da kişilerin mutlaka koruyucu ilaçlar kullanması gerekir.

Kişilerin pamuklu ya da sert cisimleri kulağının içine sokmaması gerekir. Bu gibi malzemeler kulağın florasını bozabilir ya da kulağa kalıcı hasarlar da verebilir.

 

 

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